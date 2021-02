Weer

Code rood nog van kracht in Groningen en Drenthe wegens gladheid

Een leeg klaslokaal op een basisschool in Den Haag. Beeld ANP

Het weeralarm van het KNMI is nog van kracht in Groningen en Drenthe en op de Waddeneilanden vanwege gladheid door ijzel en sneeuwresten. In de rest van het land is afgeschaald naar code geel.