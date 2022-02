Code geel in heel het land: record aantal stormdagen op een rij

Vanwege de harde windstoten heeft het KNMI code geel voor het hele land uitgeroepen. In de loop van de ochtend gaat het opnieuw hard waaien met overal zware windstoten, langs de kust rond 100 kilometer per uur. Pas in de loop van middag en avond neemt de wind af, verwacht het weerinstituut.

Rijkswaterstaat maant verkeersdeelnemers ook maandag weer tot voorzichtigheid. Het onstuimige weer kan zorgen voor lastige rijomstandigheden. zegt Rijkswaterstaat Verkeersinformatie in een tweet. Er kunnen loszittende takken of voorwerpen van de vorige storm de weg opwaaien. “Pas je rijstijl aan en wees extra alert.”

Vervoersmaatschappij Connexxion laat weten dat de dienst maandagochtend als normaal is opgestart. Zondag lag die in enkele regio’s stil door storm Franklin. De NS voorziet maandagochtend geen problemen in verband met de storm.

Stormvloedkeringen volop in gebruik wegens hoogwater en wind

De stormvloedkeringen die Nederland moeten beschermen tegen overstromingen vanuit zee en het IJsselmeer, zijn de afgelopen dagen volop in gebruik door de hoge waterstanden in combinatie met stormachtige windvlagen. Maandagmorgen vroeg heeft Rijkswaterstaat de Haringvlietdam, de Oosterscheldekering, de Hollandsche IJsselkering en stormvloedkering Ramspol bij Kampen gesloten.

De keringen zijn weer geopend toen het tij keerde, maar Rijkswaterstaat verwacht dat de Hollandsche IJsselkering, de stormvloedkering Ramspol en mogelijk ook de Oosterscheldekering maandagmiddag weer sluiten. Het Ramsdiep tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer is sinds zondagavond laat gestremd voor de scheepvaart vanwege het opblazen van stormstuw Ramspol. De vaarroute blijft in elk geval tot dinsdagmorgen afgesloten, aldus Rijkswaterstaat.

Langs de hele kust en in het IJsselmeergebied worden maatregelen genomen zoals sluiten van dijkdoorgangen en waterkeringen. Maar dat kan niet voorkomen dat er wateroverlast ontstaat in laaggelegen of buitendijkse gebieden. Laaggelegen parkeerplaatsen worden ontruimd. Later in de week zal de waterstand in de grote rivieren en de Maas ook stijgen door de overvloedige regenval in het stroomgebied.

Meer dan 200 vluchten op Schiphol geannuleerd vanwege wind Op Schiphol zijn maandagochtend 240 vluchten geannuleerd vanwege het stormachtige weer. Een woordvoerder van de luchthaven meldt dat met name de ongunstige windrichting er voor zorgt dat de vluchten niet door kunnen gaan. In totaal stonden er voor maandag zo’n 850 aankomende en vertrekkende vluchten gepland. Afgelopen vrijdag, toen storm Eunice over het land raasde, werden ook honderden vluchten gecanceld. Toen zorgde vooral de harde wind voor problemen, maar was de windrichting gunstig. “Nu hebben we te maken met een wind die uit het noordwesten komt, en dat is een ongunstige windrichting voor Schiphol. Daardoor kunnen we de start- en landingsbanen niet goed gebruiken.” Ook zaterdag en zondag werden er nog tientallen vluchten geschrapt vanwege de weersomstandigheden.