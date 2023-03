Coassistenten in actie voor stagevergoeding. ‘Zo kunnen we de druk van de ketel nemen’

Voor een luttele 100 euro per maand 52 uur per week werken – dat is de realiteit voor veel universitaire geneeskundestudenten die coschappen lopen in het ziekenhuis. Dinsdag voerden zij, onder de noemer ‘handen op elkaar voor de co’, actie op sociale media voor een volwaardige stagevergoeding voor coassistenten, in plaats van de onkostenvergoeding die ze nu krijgen. Daarnaast boden ze een petitie aan bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Die is inmiddels ruim negenduizend keer ondertekend.

Mentaal uitdagend

Elk jaar lopen rond de 2650 studenten coschappen, vaak in reguliere ziekenhuizen. “Veel van hen geven aan financiële zorgen te hebben”, zegt geneeskundestudent en voorzitter van belangenbehartiger De Geneeskundestudent Pim den Boon. “Er is eigenlijk geen tijd voor een bijbaan, terwijl velen van ons wel de noodzaak daartoe voelen. Dat vinden we kwalijk.” Met de actie hoopt De Geneeskundestudent positieve aandacht te creëren voor coassistenten. “We waarderen de tijd in het ziekenhuis enorm”, zegt de voorzitter. Maar hij zou het fijn vinden als er ook iets tegenover stond.

Den Boon weet als geen ander hoeveel werk coassistenten verzetten. Hij heeft zeventig weken bij verschillende ziekenhuizen coschappen gelopen en heeft daarnaast een bijbaan in het ziekenhuis. “Het is niet altijd zo dat het lichamelijk zwaar werk is”, zegt Den Boon over de coschappen. “Mentaal is het wel uitdagend. Je staat de hele dag op de afdeling en wordt beoordeeld op attitude, kennis en vaardigheden. Veel coassistenten ervaren dat als een zware dag.” Uit onderzoek van De Geneeskundestudent onder 1467 coassistenten bleek dat ze een werkweek maken van gemiddeld bijna 52 uur, een stuk meer dan de 46 uur die er officieel voor staat.

Onkostenvergoeding

Op dit moment kunnen coassistenten voor dat werk een onkostenvergoeding van maximaal 100 euro krijgen volgens de cao ziekenhuizen. Dat is gek, vindt De Geneeskundestudent. Werknemersorganisaties van artsen zijn het daarmee eens. Het is een van de redenen dat de cao-onderhandelingen voor reguliere ziekenhuizen zijn vastgelopen. Voor umc’s geldt voor 2023 al wel een cao. Ook daar krijgen coassistenten geen stagevergoeding. In bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg is een stagevergoeding voor coassistenten wel in de cao opgenomen.

De actie van de coassistenten voor een stagevergoeding, op Twitter.

Nieuwe stakingen in ziekenhuizen De cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zitten muurvast. Vakbonden maakten dinsdag bekend dat er midden april nieuwe stakingen aankomen. Vorige week staakte ziekenhuispersoneel ook al. Een van de knelpunten is de looneis van 13 procent van de vakbonden. De NVZ bood 13 procent verspreid over twee jaar. Dat is volgens het zorgpersoneel niet genoeg, waarop de bonden acties aankondigden. Afgelopen week draaide het personeel in verschillende ziekenhuizen zondagsdiensten. Dat heeft nog niet het gewenste effect. Er vinden nog altijd geen gesprekken plaats tussen de NVZ en de vakbonden. Volgens FNV is de actiebereidheid onder ziekenhuismedewerkers steeds groter aan het worden. De 200.000 medewerkers zitten sinds januari zonder cao.

Rob Koster, die namens vakbond FBZ onderhandelt over een nieuwe cao voor het ziekenhuispersoneel in reguliere ziekenhuizen, vindt dat verschillende stagiairs ongelijk worden behandeld. “Stagiairs van hbo- en mbo-opleidingen krijgen wel een stagevergoeding volgens de cao-ziekenhuizen, maar coassistenten niet”, licht Koster toe. Inzet van de actie, de petitie en de onderhandelingen is dan ook dat het onderscheid tussen de groepen wegvalt.

De NVZ zegt dat ‘de onkostenvergoeding historisch zo gegroeid is en afgesproken tussen vakbonden en werkgevers’. Dit bedrag is hetzelfde als in de academische ziekenhuizen zodat er een ‘gelijk speelveld’ is.

Hoofdonderhandelaar Koster verwacht daarentegen dat het onderscheid tussen de groepen vanwege financiële redenen is gemaakt. “Maar ziekenhuizen draaien een beetje op coassistenten”, aldus Koster. “Menig ziekenhuis komt in de problemen zonder hen. Een stagevergoeding is het minste dat ze kunnen bieden.” Dat vindt ook Den Boon: “De financiële problemen van de geneeskundestudenten lossen we er niet mee op, maar zo kunnen we wel de druk een beetje van de ketel nemen.”

