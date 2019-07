COA: meer azc's in het westen van Nederland

Asielzoekerscentra zijn ongelijkmatig verdeeld over Nederland. Daarom moeten er nieuwe opvanglocaties in het westen van het land geopend worden. Dat zegt bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in een interview met het Algemeen Dagblad.

Nu zijn twaalf van de zeventig azc’s te vinden in Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Vergeleken met het aantal inwoners van die drie provincies is dat erg laag: 45 procent van alle Nederlanders wonen in die drie genoemde provincies. Ook een aanzienlijk gedeelte van het Nederlandse woningaanbod is in het westen van het land te vinden.

Doorn in het oog

Hoeveel asielzoekers met een verblijfsvergunning in een bepaalde plaats komen te wonen, hangt af van het aantal inwoners in een gemeente. Omdat deze verdeling landelijk wel gelijkmatig is, kan het dat statushouders jaren in een azc wonen die ver af ligt van de gemeente waar ze later gehuisvest worden. Dat is Schoenmaker een doorn in het oog. Volgens hem is het beter voor de ­integratie van asielzoekers als ze ­opgevangen worden in de buurt van de plek waar ze later gaan wonen en werken.

Het is nog niet bekend waar de nieuwe azc’s precies komen. Gemeenten kunnen niet verplicht worden om opvanglocaties te openen, maar volgens het COA is er in het westen voldoende draagvlak voor nieuwe azc’s. Mocht het COA al plekken op het oog hebben, dan wil het orgaan daar niets over zeggen in verband met informatievoorziening aan omwonenden.

Vertragingen bij de IND

Wel is bekend dat de overeenkomsten voor de azc’s in Rotterdam en Rijswijk aflopen en er voor deze locaties een nieuwe plek gezocht moet worden. Schoenmaker zegt dat ook deze azc’s weer in dezelfde regio moeten komen.

Hoewel de instroom van asielzoekers daalt, verwacht het COA dat er de komende jaren 2500 plekken voor asielzoekers bij moeten komen, boven op de 24.000 asielzoekers die nu in een azc zitten. Dat komt volgens het opvangorgaan doordat mensen langer in asielzoekerscentra zitten door vertragingen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst en omdat de uitstroom van asielzoekers uit centra naar een eigen woning elders ook achterloopt.

Eén op de vier kansrijke asielzoekers wacht langer dan een halfjaar op een besluit van de IND

Een kwart van de kansrijke asielzoekers wacht langer dan een halfjaar op het oordeel van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Dat is niet alleen tijdverspilling, de lange wachttijden leiden ook tot volle asielzoekerscentra en dwangsommen.

Wat zeggen de cijfers die Harbers nekten over de criminaliteit onder asielzoekers?

Er zijn cijfers over ernstige misdrijven weggelaten toen de Tweede Kamer geïnformeerd werd over criminaliteit onder asielzoekers. Reden voor staatssecretaris Harbers om op te stappen, maar wat zeggen die cijfers over de werkelijke criminaliteit onder asielzoekers?