Coa kraakt nieuwe asielwet: Dit lost de crisis niet op

Er worden harde noten gekraakt over de nieuwe asielwet van staatssecretaris Eric van der Burg (asiel), en wel door het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (Coa), de belangrijkste partner van de staatssecretaris. Die nieuwe wet gaat waarschijnlijk niet voldoende helpen bij het beslechten van de crisis in de asielopvang, stelt het Coa. ‘Het is reëel dat de wet niet eerder dan in 2024 tot verlichting van de opvangsituatie zal leiden.’

Dit staat in een uitgebreide reactie van het Coa, dat in totaal 32 punten van kritiek op de wettekst heeft opgesomd. Het Coa zegt weliswaar dat de nieuwe wet belangrijk is en ‘perspectief biedt’, maar vindt tegelijk dat er heel wat mankeert aan de wettekst.

Geen tijd voor een volwaardige reactie

Dat heeft mede te maken met de snelheid waarmee deze belangrijke wet is bedacht en geschreven en de korte periode van veertien dagen die belanghebbenden kregen om met een inhoudelijk reactie op de wettekst te komen. Sterker, zo’n ‘volwaardige’ reactie was vanwege de deadline ‘helaas’ onmogelijk, stelt het Coa. Hoewel iedereen gebaat is bij een snelle oplossing, waarschuwt het Coa ervoor dat snelheid in dit geval ten koste van zorgvuldigheid en uitvoerbaarheid kan gaan.

In het kort moet de nieuwe spreidingswet van het kabinet zorgen voor pakweg 40.000 extra opvangplekken voor asielzoekers. Die worden gespreid over alle provincies, en gemeenten krijgen een financiële bonus als ze voor 1 mei een solide aantal opvangplekken bieden voor de duur van minimaal vijf jaar.

Zo complex dat het onduidelijk wordt

Maar deze verdeel- en bonussystematiek is erg complex. Dat commentaar uitten de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Veiligheidsberaad met daarin belangrijke burgemeesters vorige week al. Het Coa gaat nog een stap verder: de systematiek is ‘zeer onduidelijk’ en kan zelfs zorgen voor ongewenste effecten, stelt de opvangorganisatie. Zo kan het voor een gemeente aantrekkelijk zijn bestaande opvangplekken te sluiten of eerst af te wachten wat andere gemeenten doen. Als iedere gemeente dat doet, heeft de nieuwe wet een averechts effect.

Het Coa vreest dat de wet op korte termijn ‘niet afdoende’ gaat bijdragen aan het verhelpen van de crisis in de asielopvang. Dat komt niet alleen door de complexiteit, maar ook door de maandenlange termijnen die gemeenten en provincies krijgen om opvangplekken te verdelen. En nog onduidelijk is wanneer de wet überhaupt in werking treedt.

Een ander belangrijk kritiekpunt van het Coa is dat de wet niet voorziet in de opvang van alleenreizende kinderen. Er is een groot tekort aan opvangplekken voor deze groep, amv in jargon, waardoor honderden kwetsbare kinderen wekenlang in Ter Apel verblijven zonder de benodigde ondersteuning. Maar de financiële bonus voor gemeenten is gekoppeld aan een minimale omvang van honderd opvangplekken, terwijl amv-opvang altijd kleinschaliger is. Gemeenten worden zo niet gestimuleerd opvangplekken voor alleenreizende kinderen te realiseren, ziet het Coa.

Minder in plaats van meer opvangplekken

Ook voogdij-instelling Nidos, die net als het Coa gedeeltelijk verantwoordelijk is voor de opvang van amv’s, vreest dat de nieuwe wet niet helpt. Nidos adviseert zelfs om het systeem van bonussen helemaal achterwege te laten. Net als het Coa constateert Nidos dat op de korte termijn wachten voor gemeenten lijkt te lonen, en dat de wet zo minder in plaats van meer opvangplekken kan opleveren.

De kritische reacties van het Coa en het Nidos zijn pijnlijk voor staatssecretaris Van der Burg. De nieuwe wet liep al forse vertraging op doordat de VVD, zijn eigen partij, lang niet wilde instemmen met gedwongen opvang. Het complexe bonussysteem is juist bedacht om de VVD mee te krijgen. Nu betrokkenen inhoudelijk hebben gereageerd op de wet, wordt die binnenkort voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Lees ook:

Segers sust achterban: geen ‘pestmaatregelen’ tegen asielzoekers

De ChristenUnie wil praten over het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt, na de VVD en het CDA. Het leidt tot nervositeit in de partij.

Ook het CDA mengt zich in het asieldebat: Nederland moet zelf ook ‘intensieve grenscontroles’ houden

Het CDA wil strengere grenscontroles om de asielstroom in te perken. Nederland keurt ‘onverklaarbaar’ veel asielaanvragen goed.