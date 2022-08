COA komt wéér slaapplaatsen tekort; 250 mensen slapen buiten in Ter Apel

Er zijn de afgelopen weken, vlak voor de deur van het aanmeldcentrum in Ter Apel, enkele mobiele toiletten en urinoirs bijgeplaatst. Om de ergste humanitaire nood op te lossen. Zaterdag waren er ook weer vrijwilligers die drinkwater uitdeelden aan de asielzoekers voor de deur van het centrum en overdag was ook het servicepoint van het Rode Kruis open, voor een praatje, koffie, thee en hygiëneproducten.

Maar aan het eind van de dag waren er, opnieuw, onvoldoende slaapplekken voor de paar honderd asielzoekers die zich daar in de loop van de dag hadden verzameld.

“We zijn nog druk doende om vooral kwetsbaren, gezinnen en alleengaande kinderen aan onderdak te helpen”, zegt de woordvoerster van het Centraal Orgaan Asielopvang zaterdagavond even na negenen. Of dat lukt is helemaal de vraag. “Er zijn nu zo'n 250 mensen buiten, geen idee hoeveel van hen nog onderdak gaan krijgen. Dat zal waarschijnlijk pas morgenvroeg duidelijk zijn.”

Eerder op de dag had het COA nog de hoop dat het nogmaals gebruik zou mogen maken van de crisisopvanglocaties in Stadskanaal en Zuidhorn. Die zijn samen goed zijn voor tweehonderd plekken. Maar 's avonds na negenen meldt de woordvoerdster dat daar helaas geen sprake van kan zijn. “De afspraak was namelijk dat we van beide locaties maar twee keer in de week gebruik mochten maken. En dat hadden we al gedaan.”

Dat zo’n grote groep van mannen, vrouwen en kinderen, alleengaanden en gezinnen, buiten moet overnachten, is niet voor het eerst. Want het onderbrengen van asielzoekers is keer op keer een enorme puzzel.

Na een definitief ‘nee’ uit Zuidhorn en Stadskanaal als potentiële opvanglocaties, was het zaterdag vooral de vraag: komen andere gemeenten of veiligheidsregio’s dan alsnog extra over de brug met tijdelijke opvangplakken? Nee dus.

Iedere dag improviseren

“Het is dus improviseren, iedere dag op opnieuw”, schetst de COA-woordvoerster de praktijk. Ook omdat het aantal benodigde slaapplekken niet altijd even goed is in te schatten, net zoals het aantal aangeboden slaapplekken waarmee veiligheidsregio’s en gemeenten na het nodige geduw en getrek op de proppen komen. Andere zaken spelen ook een rol. Is er eigenlijk wel bus- of taxivervoer te regelen naar de wél beschikbare slaaplocaties? En wie precies komt dan voor zo'n plek in aanmerking? “Sommige plekken lenen zich beter voor gezinsopvang, andere zijn weer juist heel goed voor alleengaanden.”

“Hier zijn continu heel veel partijen mee bezig, voortdurend moet van alles worden afgestemd; we kunnen ons daar moeilijk op voorbereiden", zegt dus de woordvoerster van het COA.

Ook de afstand naar een slaapplek speelt een rol. Zo waren er in de nacht van vrijdag op zaterdag voldoende plekken geregeld, maar zo'n veertig asielzoekers weigerden in de bus daar naar toe te stappen. Zij brachten liever de nacht buiten voor het aanmeldcentrum door, omdat in vluchtelingenkringen het hardnekkig fabeltje rondgaat dat wie vroeg voor de poorten van Ter Apel staat, snel wordt geholpen. Ook dat maakt de puzzel van het COA ingewikkeld.

Lees ook:

Een week in Ter Apel: de chaos is gebleven, voor asielzoekers en medewerkers

Een week lang verbleef verslaggever Johan van Heerde bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Het provisorische kamp op het grasveld is verdwenen, maar de situatie is wel totaal onoverzichtelijk geworden. Ondertussen piept en kraakt de organisatie. Een slotstuk.