Coa en regering willen toch asielopvang in Bant: geen aanmeldcentrum maar nareizigers

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Coa) voelt er nog altijd veel voor om in Bant (Flevoland) extra asielzoekers op te vangen. De organisatie heeft, gesteund door staatssecretaris Eric van der Burg van asielzaken, de gemeente Noordoostpolder gevraagd of het openstaat voor de opvang van nareizigers: vluchtelingen die zich in Nederland willen vestigen bij hun partner. Dat blijkt uit een memo van burgemeester Roger de Groot.

Het verzoek van het Coa is een nieuw hoofdstuk in de discussie over de opvang van asielzoekers in de Noordoostpolder. Vorige week besloot het Coa dat er toch geen aanmeldcentrum voor asielzoekers komt op een perceel dat de opvangorganisatie in juli voor veel geld heeft gekocht van een boer. Er was volgens het Coa te veel weerstand tegen het voornemen.

Hoofdzakelijk vrouwen en kinderen

Volgens het Coa zou de opvang van nareizigers ‘qua aard’ een heel andere groep asielzoekers betreffen dan in een aanmeldcentrum. Het gaat dan om circa driehonderd mensen, ‘hoofdzakelijk’ vrouwen en kinderen. Zij zullen kort, tussen anderhalf uur en enkele dagen, in Bant verblijven en na een screening verhuizen naar een andere locatie.

Op die manier zou extra opvang in de Noordoostpolder toch soelaas kunnen bieden voor de problematiek bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar moet het Coa iedere dag puzzelen om alle asielzoekers een bed en een dak boven het hoofd te bieden. Ter Apel zou op deze manier worden ontlast, omdat de groep nareizigers er niet meer opgevangen en door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gecheckt hoeft te worden.

Nieuwe voorstel staat ‘in een ander daglicht’

Met dit nieuwe voorstel hopen het Coa en staatssecretaris Van der Burg gemeenteraadsleden en inwoners alsnog te verleiden om groen licht te geven voor opvang van asielzoekers in Bant. Dinsdag wordt het verzoek besproken in de gemeenteraad.

Het college van b en w stelt in het memo dat er een duidelijk ‘nee’ was gegeven op het oude voorstel, maar dat het nieuwe voorstel ‘in een ander daglicht’ staat. Het college wil het verzoek daarom voorleggen aan de raad en dorpsvoorzitters die inwoners in de gemeente vertegenwoordigen.

Een-tweetje met de provincie Flevoland

De suggestie van het Coa ligt gevoelig in de Noordoostpolder. Inwoners en lokale politici voelden zich in juli gepasseerd toen bleek dat de opvangorganisatie zonder overleg de grond van de boer had gekocht. Later bleek dat er sprake was van een een-tweetje met de provincie Flevoland, dat de stikstofrechten van deze veehouder goed kon gebruiken in het kader van de stikstofproblematiek.

Commissaris van de Koning Leen Verbeek seinde daarop het rijk in dat dit perceel in Bant geschikt zou kunnen zijn voor de opvang van asielzoekers. Naast de grond van de boer ligt al een bestaand asielzoekerscentrum (azc) met duizend inwoners, één van de oudste van Nederland. De aanwezigheid van dit azc kwam het Coa goed van pas bij het openen van een aanmeldcentrum, omdat voorzieningen zoals zorg en onderwijs al aanwezig zijn.

Uit het memo blijkt dat het Coa en het college van b en w in de Noordoostpolder ook hebben gesproken over de tijdelijke ophoging van het aantal bewoners van het huidige azc tot circa 1300 personen. Dat zou niet de voorkeur hebben van het Coa, maar wel een middenweg kunnen zijn. Overigens ligt ook die suggestie gevoelig. In 2016 zetten de gemeente en inwoners een handtekening onder een afspraak dat het azc in de toekomst niet zou groeien.

