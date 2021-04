Claudia de Breij krijgt een lintje. En met haar ruim 2800 anderen

Dit jaar zijn achttien mensen benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, de Orde die is bedoeld voor uitblinkende kunstenaars en wetenschappers. Cabaretière Claudia de Breij ontvangt de onderscheiding vanwege haar artistieke betekenis en haar maatschappelijke betrokkenheid. Ze spant zich onder meer in voor de Holland-Ghana Foundation, het Ronald McDonald Huis, Unicef en het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Dezelfde onderscheiding ging naar Amina Helmi, hoogleraar dynamica, structuur en evolutie van de Melkweg aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij geldt als één van de meest succesvolle astronomen ter wereld, en wordt erkend als grondlegger van het internationale vakgebied van de structuur en de evolutie van de Melkweg. Ze krijgt de onderscheiding omdat haar analyses het wetenschappelijk begrip voor het ontstaan van het heelal hebben helpen veranderen.

Vrijwilligers

Dit jaar zijn 2814 mensen benoemd in één van de zes graden in de Orde van Oranje-Nassau: 2746 vrijwilligers en 156 mensen met bijzondere verdiensten in een betaalde baan (voor een klein deel overlappen deze cijfers). Veruit de meesten, 2438 van hen, zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Het echtpaar Petra van de Weetering-Zomer en Theo van de Weetering uit Weurt zijn beiden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij zijn sinds 2002 pleegouders, en initiatiefnemers van het gezinshuis De Meander in Beuningen, een kleinschalige vorm van jeugdhulp vanuit een natuurlijk gezinssysteem. Dankzij hun ervaringen en adviezen is dit model uitgebreid en zijn er nu 120 soortgelijke gezinshuizen.

Marleen Mulders uit Tilburg is met haar 35 jaar de jongste vrouw die wordt gedecoreerd. Zij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau wegens haar inzet voor kinderen met kanker. De jongste mannelijke gedecoreerde is de 39-jarige Emiel Schoot Uiterkamp uit Hoge Hexel. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn inzet als vrijwilliger bij Plaatselijk Belang Hoge Hexel, onder andere voor de verkeersveiligheid, duurzame energie en de bouw van bejaardenwoningen.

Uitreiking in kleine gezelschappen

Door het coronavirus heeft de lintjesregen evenals vorig jaar een aangepaste vorm. De burgemeesters in het land – en de gezaghebbers en gouverneurs in het Caribisch deel van het Koninkrijk – hebben de gelukkigen voor 13.00 uur vanmiddag geïnformeerd. Omdat grote bijeenkomsten niet mogelijk zijn, vinden de uitreikingsceremoniën de hele week door in kleinere gezelschappen plaats.

Zuid-Holland is de provincie met de meeste kersverse gedecoreerden, namelijk 504. In Noord-Brabant zijn 481 mensen gedecoreerd en in Gelderland 405. In het Caribisch deel van het Koninkrijk krijgen 80 mensen een Koninklijke onderscheiding.

Voor dit jaar hadden burgers en maatschappelijke organisaties 3117 voorstellen voor kandidaat-gedecoreerden ingediend. 285 kandidaten zijn dus afgevallen tijdens de procedure. Die procedure begint bij de voordracht bij de burgemeester en eindigt bij de koning. Daartussen komt het voorstel nog langs de commissaris van de Koning, het Kapittel voor de Civiele Orden en de verantwoordelijke ministers.