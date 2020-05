Circuit Zandvoort stort duin voor zandhagedis vol met asfalt, en dat is volgens natuurbeschermers tegen de regels

Er zouden ‘tijdelijke’ tribunes in de duinen komen, die na de race zouden verdwijnen, maar het Circuit Zandvoort stortte asfaltbrokken als ondergrond. Natuurbeschermers protesteren weer.

De Grand Prix van Nederland is in verband met de coronacrisis voorlopig van de baan, maar natuurorganisaties hebben nog steeds de handen vol aan de werkzaamheden die het Circuit Zandvoort uitvoert. Volgens de Stichting Natuurbelang heeft het circuit naast de baan over een groot oppervlak asfaltbrokken gestort die als verharde ondergrond moeten dienen voor een tijdelijke tribune. Daarmee zijn delen van het leefgebied van de beschermde zandhagedis en rugstreeppad definitief vernietigd. Dat is faliekant in strijd met de ontheffing van de milieuvergunning, aldus de natuurorganisatie.

Op drone-beelden is te zien dat een duingebied van ongeveer 20.000 vierkante meter met asfaltbrokken is verhard. In de vergunning staat dat op deze locatie ‘tijdelijke tribunes’ mogen worden geplaatst, om het gebied na de race weer terug te geven aan de natuur. Maar volgens Stichting Natuurbelang kan dat helemaal niet meer, omdat het asfalt kankerverwekkende PAK’s bevat die bij regen uitspoelen. Ook al wordt het asfalt na de race weer verwijderd, dan blijft de zandlaag er onder verontreinigd. PAK’s is een restproduct uit ruwe olie.

Dronebeeld circuit Zandvoort. De rode pijlen tonen aan waar asfalt is gestort. Beeld Stichting Natuurbelang

Het circuit heeft altijd beweerd dat de plaatsing van de tribunes tijdelijk was en dat deze zelfs elk jaar zouden worden verwijderd, zodat maar weinig leefgebied van de zandhagedis permanent verloren ging. Die ‘tijdelijkheid’ van de tribunes werd door Stichting Natuurbelang direct al onwaarschijnlijk genoemd en bestreden in rechtszaken. Alle begroeiing op die locatie was tenslotte al verwijderd en een kale zandvlakte bleef over. Het duurt 20 tot 30 jaar voor zo’n kaal stuk zand weer geschikt is als leefgebied voor zandhagedissen. Zelfs als er ooit zandhagedissen terugkomen op het vernielde gebied, is het volgens de stichting nu de vraag of de giftige PAK’s het immuunsysteem van de dieren niet zal aantasten.

Volgens de natuurbeschermers heeft het circuit met de stort van vervuilend asfalt de vergunning overtreden en heeft de provincie Noord-Holland als controleur gevraagd op te treden. Het circuit zou het asfalt onmiddellijk moeten verwijderen. Uit mailwisselingen blijkt dat Noord-Holland daar niet voor voelt en eerst de reden voor de asfaltstort en de onderbouwing daarvan wil afwachten. De provincie wilde vandaag geen mondelinge toelichting op dit besluit geven.

Volgens Stichting Natuurbelang is het helemaal niet nodig om op de onderbouwing van de dumping te wachten, omdat voor het storten van kankerverwekkend asfalt helemaal geen toestemming is verleend. De vergunning wordt daarmee sowieso overtreden.

Het Circuit Zandvoort wil niet op de kritiek van natuurbeschermers reageren en verwijst naar de provincie.

