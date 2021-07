Cidi: Feyenoord doet niet genoeg om antisemitisme tegen te gaan

De antisemitische tekening op het graffitimuurtje in de Rotterdamse wijk Crooswijk is inmiddels weggeboend, en Feyenoord heeft er afstand van genomen, maar het Centrum voor Documentatie en Informatie Israël (Cidi) vindt dat niet genoeg. Ze vraagt de voetbalclub om excuses aan te bieden, en een campagne op te zetten tegen antisemitisme binnen de eigen gelederen.

Haakneus, gele ster en streeppak

Eind vorige week verscheen in Rotterdam een graffititekening van voetballer Steven Berghuis, die recentelijk van Feyenoord naar Ajax is overgestapt. Hij was daar op een karikaturale antisemitische wijze afgebeeld: met grote haakneus, en in een gestreept pak dat doet denken aan de kleding die verplicht was in concentratiekampen tijdens de Holocaust, met op de borst een gele ster. ‘Joden lopen altijd weg’, was er in grote letters bijgeschilderd.

Directeur Hanna Luden van het Cidi noemt de tekening ‘walgelijk’, ‘haatdragend’ en ‘extreem kwetsend’. ‘Voor holocaustoverlevenden en hun nabestaanden is deze zoveelste actie pijnlijk en beledigend.’

Ook Feyenoord vindt de karikatuur ‘walgelijk’, en de voetbalclub heeft zaterdag bij monde van de woordvoerder afstand genomen van de tekening. Hij beloofde een stadionverbod als blijkt dat de maker van de tekening Feyenoordfan is. Maar het Cidi, dat als taak heeft antisemitisme te bestrijden, kwam zondag alsnog met een open brief.

Afstand nemen is niet genoeg: ook excuses en campagne

Wat het Cidi betreft heeft de voetbalclub niet genoeg gedaan door afstand te nemen. In de open brief aan Feyenoord is te lezen: ‘Gezien de opeenstapeling van incidenten, en de ernst van deze schildering, zouden wij graag zien dat de directie van Feyenoord excuses aanbiedt aan eenieder die gekwetst is door deze afbeelding.’ Daarnaast vindt ze dat er een ‘krachtig signaal’ van de club nodig is, en een bewustwordingscampagne, ‘opdat men zich de ernst van de problemen realiseert en begrijpt.’

In de Telegraaf zei een woordvoerder van Feyenoord al dat ze excuses te ver vinden gaan, omdat niet bekend is wie dit gedaan heeft, en of er een relatie met de club is. Het Cidi gaat maandag aangifte doen tegen de makers van de muurschildering. De Rotterdamse politie liet weten dat de tekening ook hun aandacht heeft.

