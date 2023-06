Chronisch zieken betalen te veel voor zorg, zegt adviseur kabinet

Mensen met een chronische ziekte moeten te veel zelf betalen aan zorg. Dat zegt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), een belangrijk adviseur van het kabinet. De raad pleit ervoor om een maximum aan eigen betalingen in te voeren voor chronisch zieken. Zij hebben namelijk vaak een lager inkomen, en de dreiging van hoge kosten kan ertoe leiden dat zij de zorg gaan mijden, ligt raadslid Bas Leerink toe. “Zo wordt de zorgkloof steeds groter.”

De raad pleit in het advies, dat deze dinsdag verschijnt, voor ‘fundamentele veranderingen’. Want het Nederlandse zorgsysteem is allang niet meer wat het geweest is. Niet voor de patiënten, niet voor de hulpverleners, niet voor de zorgverzekeraars. Anders dan vroeger zijn het nu vooral de kwetsbaarste groepen die relatief veel bijdragen, zegt de raad. Financieel, maar ook in tijd en aandacht.

Inkomensafhankelijke zorgverzekering

Om dat te veranderen moet de zorg regionaal geregeld worden. Het stond al in het Integraal Zorgakkoord en ook in het jeugdzorgakkoord: het concurrentiemodel binnen delen van de zorg (huisartsenzorg, wijkverpleging, ggz en acute zorg) moet plaatsmaken voor een regionaal samenwerkingsmodel.

Maar waar het zorgakkoord het bij een advies houdt, vindt de raad dat de gemeente en de zorgverzekering een gedeelde zorgplicht moeten krijgen. Leerink stelt dat met het huidige stelsel de verantwoordelijkheid versplinterd en slecht geregeld is.

Te vaak komen problemen in de zorg terecht die beter op een andere manier opgelost kunnen worden. “Stel je bent mantelzorger en je hebt een probleem met je moeder. Het enige loket dat ’s avonds open is, is de huisartsenpost of het ziekenhuis. Er is geen maatschappelijk werker of iemand uit het sociale domein actief. Dan bellen ze dus de dokter. De zorg is gaten aan het dichtlopen die er, als er geïnvesteerd wordt in een bredere maatschappelijke aanpak, niet zouden zijn.”

Ook in betalingen moet de zorg socialer worden, vindt de raad. Niet alleen door chronisch zieken niet langer met enorme eigen bijdragen op te zadelen. Ook zou de nominale zorgverzekeringspremie, die de verzekerde maandelijks zelf betaalt, lager moeten worden.

Het inkomensafhankelijke deel, dat werkenden via hun loonstrookje betalen, moet volgens de raad omhoog. Daarnaast zou ook het eigen risico inkomensafhankelijk kunnen worden. “Als mensen met een hoger inkomen een hoger bedrag afdragen dan mensen met een lager inkomen, kan de zorgtoeslag grotendeels afgeschaft worden”, denkt Leerink, die dat systeem te complex vindt, omdat mensen de zorgtoeslag zelf moeten aanvragen. “Vaak zijn het juist de mensen die minder geld hebben die het systeem niet goed genoeg begrijpen.”

Tandarts in de basisverzekering

Tot slot zou het zorgstelsel flexibeler moeten worden, zegt de raad. Door het bijvoorbeeld mogelijk te maken om de tandarts in de basisverzekering op te nemen. Daarnaast zijn er zijn te veel regels, vindt Leerink.

“Een mantelzorger of vrijwilliger mag bijvoorbeeld niet helpen met het toedienen van medicatie in een verpleeghuis, terwijl dat thuis wel mogelijk is.” Hij gaat verder: “Ik ken ook een specialist ouderengeneeskunde die al tien jaar bij een huisartsenpraktijk werkt, maar op projectbasis betaald wordt, omdat ze nu niet voor de langdurige zorg werkt, waar ze officieel onder valt. Terwijl zij juist doet waar iedereen steeds om roept: een interdisciplinaire aanpak.”

