ChristenUnie praat met PVV in Flevoland, ondanks kritiek van partijgenoten

Het zou ‘niet geloofwaardig’ zijn, een samenwerking tussen ChristenUnie en PVV in de provincie Flevoland. Landelijk voorzitter Ankie van Tatenhove sprak zich ertegen uit. Net als de voorzitter van de jongerenvereniging Perspectief, Jens Mosterd, die tegen Omroep Flevoland zei: “In het verkiezingsprogramma zien we teksten als het tegengaan van islamisering in Flevoland. Als partij die probeert te strijden voor godsdienstvrijheid kunnen we daar niet mee akkoord gaan.”

Toch gaat de Flevolandse ChristenUnie-lijsttrekker Harold Hofstra het gesprek met de PVV aan. Deze week adviseerden de verkenners in Flevoland om coalitieonderhandelingen te starten met in elk geval de BBB, VVD, ChristenUnie, de SGP en de PVV. Voor de ChristenUnie zeker niet de voorkeurscoalitie, maar Hofstra wil de provinciale PVV-fractie niet bij voorbaat uitsluiten. Ook niet nadat landelijke partijgenoten zich in de media uitspraken tégen een mogelijke samenwerking.

Hofstra: “We willen nog niet het formele formatieproces in, dat vinden we echt te snel gaan. Eerst gaan we in gesprek over de verschillen in de verkiezingsprogramma’s en of die te overbruggen zijn.”

Begrijpt u de zorgen die uw partijgenoten deze week uitten in de media?

“Ja, die zorgen begrijp ik heel goed. Sterker nog, die zorgen deel ik. De ChristenUnie in Flevoland trekt een strakke lijn; iedere inwoner van Flevoland is voor ons even waardevol. We komen op voor wat zwak en kwetsbaar is. Dat is niet alleen de natuur, maar dat zijn ook mensen die in een kwetsbare positie zitten. Het kan niet zo zijn dat wij bestuurdersverantwoordelijkhed dragen met een partij die daar diametraal anders in staat.”

Waarom wilt u dan toch in gesprek met de PVV?

“Wij hebben tegen de verkenners gezegd: we sluiten de PVV niet op voorhand uit, maar we onderkennen wel dat er stevige verschillen zijn tussen onze partijen. We hadden dan ook andere voorkeursvarianten voor de coalitie, met de Partij van de Arbeid erbij. Maar GroenLinks en PvdA, die allebei als aparte partijen de verkiezingen zijn ingegaan, met een aparte lijst, zeggen nu: ‘we doen het samen. Als u met de één samen wil werken krijgt u de ander er gratis bij.’ Dat is bij de grote winnaar, de BBB, in het verkeerde keelgat geschoten. De BBB is best bereid om met de PvdA in gesprek te gaan, maar omdat PvdA en GroenLinks elkaar vasthouden... Ja, dan kom je tot het advies waar de PVV en de ChristenUnie allebei in voorkomen.”

Voordat er inhoudelijk onderhandeld wordt, wil u nog verkennende gesprekken voeren. Waar moeten die over gaan?

“Nou, ik wil in elk geval ons mensbeeld met de PVV bespreken. Delen zij dat? Daarbij is het belangrijk om op te merken dat het programma van de PVV Flevoland echt wel anders is dan dat van de PVV landelijk. We willen met de provinciale fractie van de PVV naar de inhoud kijken.

“Maar er zijn ook vragen voor de andere partijen. We gaan ook in gesprek met de SGP, de VVD en de BBB. We gaan niet in een coalitie zitten met partijen die de natuur de nek omdraaien, om het maar even plat te zeggen. Of partijen die biodiversiteitsvraagstukken ontkennen, of de noodzaak tot een klimaatakkoord waar Nederland ook de handtekening onder heeft gezet. Eén van onze uitgangspunten is: we houden ons aan de wet en regelgeving. Ook wat betreft stikstof. Dat zullen we ook tegen BBB zeggen.”

