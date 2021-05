Christa is molenaar én bakt brood van haar eigen gemalen meel: ‘Je hebt echt je zintuigen nodig’

Dat de klanten van Christa Bruggenkamp begaan zijn met haar en de bakkerij, bleek toen zeven maanden geleden dochter Sophie geboren werd. Overstélpt werden Christa en haar man Chris met zelfgemaakte cadeaus: een romper waar een klant zelf het logo van haar bedrijf op had geprint, een gehaakte rammelaar in de vorm van een croissant, zelfs een minibakfiets waarmee de kleine Sophie later broodjes kan rondbrengen.

“Omdat we zo’n kleinschalig bedrijf zijn, bouw je best een band op met klanten”, vertelt Bruggenkamp, in het Friese Witmarsum bekend onder haar bedrijfsnaam Mevrouw de Molenaar. “Klanten hebben gezien hoe ze eerst hier het brood in het halletje van ons huis konden ophalen en dat er nu een volledige bakkerij staat. Ook zagen ze mijn buik natuurlijk steeds groeien. Ze waren er enorm bij betrokken.” Zes jaar geleden, toen Bruggenkamp de molen in het vizier kreeg, was het haar doel om het een ontmoetingsplek voor het dorp en omstreken te laten zijn. “Ik geloof dat dat wel een beetje gelukt is.”

Aanstekelijke enthousiasme

Tijdens het interview brabbelt baby Sophie er rustig op los op haar speelkleed in de verbouwde molenaarswoning. Ernaast staat ‘De onderneming’, een achtkantige korenmolen uit 1850. Zes jaar geleden ging Bruggenkamp, geboren en getogen in het nabijgelegen Schraard, er een zakje meel halen en de rest is geschiedenis. “Ik raakte aan de praat met de molenaar en de vrijwilligers, en hun enthousiasme werkte aanstekelijk. Het werken met je handen heeft me altijd al gefascineerd. Ik studeerde toen nog aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en besloot ter plekke dat mijn afstudeerproject over deze molen moest gaan.”

Nationale Molendag De Nationale Molendag 2021 op 8 en 9 mei heeft dit jaar als thema ‘Ode aan de molen’. Omdat een molen fysiek bezoeken er nu vaak niet inzit of alleen op afspraak, heeft de organisatie alternatieve activiteiten opgezet. Zo zijn er verschillende molenwandelingen uitgezet: door polder of bos, langs water- of graanmolens, handig ingedeeld op afstand en per provincie. Op molens.nl staan de routes, net als rondleidingvideo’s en een quiz.

De toenmalige molenaar was blij met het enthousiasme van een twintiger én had nog geen opvolger. Dus ging het snel. Bruggenkamp somt op: in 2015 afgestudeerd, 2016 bij de molen komen wonen, 2017 bakkersopleiding, 2018 begonnen met bakken vanuit huis, 2019 molenaarsopleiding afgerond. Met tussendoor een verbouwing, een baby en tot eind 2019 een baan ernaast als verkoopmedewerker binnendienst. “Het was erg druk om alles telkens te combineren”, zegt ze met gevoel voor understatement. “Maar ik werk altijd volgens het motto: ik ga het gewoon doen en dan zie ik wel hoe het komt.”

Productieketen binnen 5 kilometer

Ondertussen stort ze zich volledig op haar eigen onderneming en staan haar werkweken vooral in het teken van de bakkerij, die ze samen met collega Jippe Braaksma runt. In het weekend komen zo’n honderd klanten op bestelling brood, koek en taart kopen. Afhankelijk van de wind en de meelvoorraad maalt ze ongeveer één keer per week. “Dat dit allemaal op één plek gebeurt, geeft wel een bepaalde lading aan het brood. Het graan waarmee we bakken komt ook uit Witmarsum, dus de gehele productieketen bevindt zich allemaal binnen een straal van 5 kilometer. Dat spreekt mensen wel aan.”

Volgens Bruggenkamp is er maar een handjevol molenaars die het malen en bakken combineren. Toch hebben de twee ambachten best overeenkomsten. “Bij beide ben je continu bezig om het proces te sturen. Draait de molen te snel? Dan verander je de zeilvoering op de wieken. Is het vochtig weer als je gaat bakken? Dan reageert het deeg anders en moet je daar je handelingen op aanpassen. Je hebt echt je zintuigen nodig – voelen, kijken, proeven.”

Maaldag op de molen

En dan die lekker Hollandse vraag: kun je daar nou een beetje van leven? “Ha, die vraag krijg ik vaker”, lacht Bruggenkamp. “We kunnen er een boterham mee verdienen omdat het een onderneming is met verschillende takken. We hebben de weekendbakkerij, leveren brood aan de horeca, verzorgen bak-workshops en bedrijven kunnen een ‘maaldag’ bij ons boeken.”

Door corona liep ze een hoop inkomsten mis, al werd dat gedeeltelijk gecompenseerd door de toegenomen vraag van het lokale brood.

Dit weekend is de Nationale Molendag. Bruggenkamp mag helaas geen bezoekers ontvangen. “Heel jammer, want dit zijn wel de bezoekjes waar jonge molenaars uit voortkomen. Er zijn altijd nog mensen – net als ik zes jaar geleden – die voorbij die molen rijden, maar niet precies weten wat daar nou binnenin gebeurt. Dat uit te mogen leggen, blijf ik leuk vinden om te doen.”

