Chirurg Mark Hazekamp: Stoppen met hartoperaties voor kinderen in Leiden gaat ‘ten koste van patiënt’

Chirurg Mark Hazekamp staat op uit het publiek en neemt zitting achter de microfoon. “Het is alsof we in een rare film terecht zijn gekomen”, zegt hij tegen de rechter. “Ik maak mij grote zorgen over de manier waarop de minister dit besluit er doorheen drukt. Dit gaat ten koste van de patiëntenzorg.”

Hazekamp werkt in het kinderhartcentrum Leiden-Amsterdam (Cahal). Het is - naast het UMC Utrecht - één van de medische centra die kinderhartchirurgie ‘verliezen’: een besluit van minister Ernst Kuipers eerder dit jaar. Operaties voor kinderen met aangeboren hartafwijkingen worden geconcentreerd in Rotterdam en Groningen. De andere twee ziekenhuizen mogen de kinderen nog wel voor- en nazorg geven.

Als reactie op dat besluit stapten Cahal (Leiden/Amsterdam) en het UMC Utrecht naar de rechter. In een kort geding dat dinsdagmiddag diende, eisen zij dat het besluit wordt opgeschort in afwachting van een bodemprocedure in november.

Vrees voor kankerbehandeling

Alle ziekenhuizen zien het belang van concentratie van de kinderhartcentra. Medische onderzoeken laten zien dat patiënten meer overlevingskans hebben wanneer artsen complexe operaties op één plek uitvoeren. Chirurgen doen dan immers meer ervaring op met het opereren, wat leidt tot betere resultaten. Iedereen voelt de noodzaak, maar er is discussie welk ziekenhuis moet stoppen met de operaties.

In Utrecht wordt onder andere gevreesd voor kinderen met kanker die behandeling ondergaan in het naburige Prinses Máxima Centrum. Zij hebben volgens het UMC regelmatig (spoed)zorg nodig aan hun hart. “Het is niet mogelijk om deze zorg met behoud van kwaliteit en veiligheid uit te voeren”, stelt het ziekenhuis.

De minister wil juist vaart maken met de concentratie, die uiterlijk in de loop van 2025 moet zijn afgerond. Dat proces kan zich geen vertraging veroorloven. “Mede gelet op de druk op een kleine groep specialisten en de uitstroom van senior-specialisten is de huidige situatie te kwetsbaar om nog langer te laten voortbestaan”, zegt de advocaat namens de minister.

Wegkapen van specialisten

Zowel het UMC Utrecht als Cahal stellen dat kinderartsen een baan krijgen aangeboden bij de andere ziekenhuizen, bleek tijdens het kort geding. Artsen komen daardoor voor een dilemma te staan, zegt de advocaat van het UMC Utrecht. “Stappen ze over naar een ander centrum voordat iemand anders de schaarse plekken inneemt, of blijven ze trouw? Iedere overstap kan het definitieve einde betekenen van het kinderhartteam.”

Ook Cahal zegt daar last van te hebben. “Het UMCG heeft nu al chirurgen en interventiecardiologen van Cahal benaderd voor een overstap”, zegt een advocaat namens het Leidse ziekenhuis.

Dit zou leiden tot grote problemen en ‘onomkeerbare gevolgen’ voor patiënten op korte termijn. De advocaat van het UMC Utrecht spreekt van een ‘ongecontroleerde implosie’ waar dokters van ‘wakker liggen’. “Er is geen plan van aanpak”, zegt chirurg Hazekamp. Om de onrust onder personeel en patiënten weg te nemen, willen Cahal en UMC dat de rechter het eerdere besluit van de minister opschort. “De geest moet weer in de fles”, zegt een van de advocaten.

De advocaten namens de Staat zien dit anders. “Het is aan de umc’s zelf datgene te doen wat nodig is om de zorg op het vereiste niveau te kunnen blijven verrichten. Dat is niet aan de minister en kan ook niet met een schorsing worden opgelost.”

Over anderhalve week volgt de uitspraak in het kort geding. De rechter hoopt voor het einde van het jaar een uitspraak te doen in de bodemprocedure.

Lees ook:

Hoe kinderhartchirurgie een speelbal van ruziënde ziekenhuizen werd

De academische ziekenhuizen in Nederland moeten van vier naar twee afdelingen kinderhartchirurgie. Dat proces ging verre van soepel, zo blijkt uit deze reconstructie. ‘Deze impasse is voor niemand goed.’

Twee dagen uit het leven van baby Scott op afdeling kinderhartchirurgie

De afdelingen voor kinderhartchirurgie van de academische ziekenhuizen in Leiden en Utrecht moeten hun deuren sluiten. Dat besliste zorgminister Ernst Kuipers en de coalitiepartijen steunen hem. Wat gebeurt er eigenlijk op zo’n afdeling?