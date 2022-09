‘China aanpakken is de enige mogelijkheid om genocide op Oeigoeren te stoppen’

Ahmedjan Kasim is blij verrast. De 26-jarige Kasim is Oeigoer en vluchtte in 2011 naar Nederland. Hier studeert hij rechten en volgt hij het nieuws op de voet over wat China de Xinjiang Oeigoer Autonome Regio noemt. Oeigoeren hebben het veel liever over Oost-Turkistan, want zo heette hun land vóór de Chinese overheersing.

“We maakten ons als Oeigoerse gemeenschap ernstig zorgen toen Michelle Bachelet, rapporteur over de mensenrechten, eerder dit jaar naar China afreisde. ‘Publiceer je rapport vooral voordat je gaat’, zo bang waren we voor Chinese beïnvloeding”, zegt Kasim, die eerder het boek Mijn Oeigoerse droom schreef, over de Chinese onderdrukking. Kasims vader zit in een Chinees concentratiekamp.

“Maar Bachelet gebruikt krachtige taal en zet helder uiteen hoe China bijvoorbeeld anti-terrorismemaatregelen inzet om Oeigoeren te onderdrukken. Hoe Chinese agenten en autoriteiten naar eigen inzicht de wetgeving interpreteren om Oeigoeren aan te pakken, hoe hen het recht op een advocaat wordt onthouden en hoe ze worden mishandeld en gemarteld in gevangenissen en concentratiekampen. Het staat er allemaal expliciet in.”

Belangrijk signaal

Maar Adil Cinar, softwareingenieur (36) en een van de oprichters van de Dutch Oyghur Human Rights Foundation spreekt juist van een ‘soft’ en ‘bleek’ rapport. “Vorig jaar vond in Londen het Oeigoeren-tribunaal plaats met een hele heldere conclusie: China pleegt genocide op de Oeigoeren.” Dat tribunaal was een burgerinitiatief en had vooral publicitaire, geen juridische betekenis. “De genocide is al jaren gaande. Van mijn familie zuchtten ruim tachtig mensen onder de terreur, een oom zit in een concentratiekamp, en van de familie van mijn ex-vrouw zijn veel mensen verdwenen: alleen omdat zij Oeigoeren zijn”

Maar, erkent Cinar, nu het rapport er ligt is, biedt het ook aanknopingspunten. “Dit rapport is, hoe je het ook wendt of keert, een belangrijk signaal aan de wereld: geen regering kan zich nu nog onttrekken aan de conclusie dat China geen boodschap heeft aan de mensenrechten en Oeigoeren vervolgt.”

VN-experts sturen

En nu, vinden Cinar en Kasim, moet de VN een logische vervolgstap zetten : China moet VN-experts toelaten om onderzoek ter plekke te kunnen doen, om de Chinese misdaden verder in kaart te brengen. Maar zal de grootmacht zo’n onafhankelijk onderzoek wel toestaan? Kasim: “De geschiedenis kent diverse voorbeelden van dit soort, afgedwongen inspecties. Dat is bijvoorbeeld destijds ook gebeurd toen VN-experts onderzoek in Syrië en Irak deden naar beschuldigingen van genocide op Yezidi’s.” Overigens hebben veel Westerse landen al officieel vastgesteld dat op het Oeigoerse volk genocide wordt gepleegd. “België, Nederland, het VK, de VS maar ook Canada”, somt Kasim op.

En verder is er voldoende grond om China ook economisch aan te pakken. “De VS besloot al eerder foute producten te boycotten, artikelen waarvoor Oeigoerse dwangarbeid is gebruikt. Dat zou Europa ook kunnen doen”, suggereert Kasim. Reisbeperkingen, bevriezing Chinese tegoeden, er zijn legio mogelijkheden om China tot de orde te roepen, vindt ook Cinar. “Maar China is ook een grootmacht: het land kocht veel politieke steun onder regeringen van niet-democratische landen, die hun stem niet snel zullen verheffen. Maar vergis je niet: voor de oorlog was nazi-Duitsland ook een economische grootmacht waar slap tegenop werd getreden. Ook een land dat uit was op wereldmacht. En we weten allemaal wat daarvan gekomen is.”

Oeigoerse gemeenschap In Nederland leven naar schatting tussen de twee- en drieduizend Oeigoeren. Velen in anonimiteit, uit vrees lastig gevallen te worden door de Chinese overheid – die bijvoorbeeld de sociale media streng controleert en ook telefoons hackt, maar ook uit vrees voor het lot van familie in China. Toch spreken vooral jongeren zich steeds vaker uit.

