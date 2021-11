Chef-kok Manuela Goncalves Tavares: ‘Hopelijk worden de Black Achievement Awards ooit overbodig’

Blij is ze met de nominatie. “Héél blij zelfs,” zegt ze. “Ik vind het leuk dat ik gezien word.” Met een ploegje van achttien man reist ze maandag naar Amsterdam. “Al mijn collega’s gaan mee naar de uitreiking. Deze nominatie geeft me een boost.”

Tijdens de coronacrisis zat chef-kok Manuela Goncalves Tavares zat een tijdje erdoorheen. “Ik dacht: hoe lang moet ik nog bezig zijn tot ik ben waar ik wil zijn? Het viel me zwaar. Misschien moest ik maar iets totaal anders gaan doen dan een restaurant uitbaten en koken. Altijd maar weer die pindasoep! Ik werd er gek van. En toen kwam deze nominatie. Zie je nou wel, dacht ik, ik word wel gezien. Ik moet gewoon doorzetten.”

Maar, zegt Goncalves Tavares eerlijk, aan tafel in een van haar twee horecagelegenheden in Rotterdam, Coco en het net geopende Nieuwe Café in museum Het Nieuwe Instituut: er zit ook een keerzijde aan de nominatie voor de Black Achievement Award. “Sommige mensen zeggen: deze prijs is racisme. Omdat-ie wordt gegeven aan een persoon van kleur.”

Wat vind je van die kritiek?

“Iemand schreef online: Waarom moet kleur uitmaken? Kijk, het liefst wil ik natuurlijk ook dat kleur niks uitmaakt. Maar kleur maakt nu eenmaal wel uit. Op een heel rare manier.

“Ik ben weleens ergens aangekomen bij iemand die ik eerder aan de telefoon had. ‘Oh, je hebt een kleur, dat hadden we niet gehoord aan de telefoon’, zei die. Of: ‘Oh, je bent op tijd! Surinamers komen toch nooit op tijd?’ Terwijl ik Kaapverdiaanse roots heb.

“Ik heb de indruk dat ik dingen ben misgelopen in het leven omdat mensen iets anders hadden verwacht dan een vrouw van kleur. Ik zou dus zelf ook wel willen dat kleur niet uitmaakt.”

Eigenlijk zeg je: deze onderscheiding is nog nodig.

“Ik denk het wel. Schijnbaar krijgen de genomineerden niet de erkenning in een normale setting, want als dat wel zo was geweest was deze prijs er niet, toch? Of het daarom een prijs met pijn is? Nou, misschien wel. Alleen laat ik die pijn niet mijn leven beïnvloeden. Maar ik hoop dat prijzen zoals deze ooit overbodig worden, hoor.”

Je bent een van dé Rotterdamse chef-koks. Heb je dat dan in tegenwind bereikt?

“Nee hoor, dat niet. Ik wil dit niet zo zwaar maken. Als je hier zwaar aan tilt, word je gek. En ik maak dit ook niet elke week mee, hè? Ik heb het vooral over dingen die af en toe op straat gebeuren. Vorig jaar bracht ik bijvoorbeeld het vuil weg, toen een gozer opeens riep: ‘Zwarte Piet!’ Dat vond ik vervelend, ja. Is dat racisme? Of dommigheid? Ik weet het niet. Het lijken allemaal maar kleine dingetjes, maar als je over nadenkt doet het zeer.”

In de stad is haar pindasoep wereldberoemd. Goncalves Tavares is al populair sinds ze Toko’94 opende, een ‘tokologisch’ restaurant waarin ze Afrikaanse, mediterrane en Aziatische keukens vermengde.

Maar ze krijgt de nominatie vooral ook om haar maatschappelijke inzet. Ze is prominent actief in de lhbti+-gemeenschap, kookte voor daklozen, deed projecten met tienermoeders. Goncalves Tavares zette een praatgroep op voor jonge mensen die homoseksueel zijn en van wie dat thuis niet wordt geaccepteerd.

‘Er werd gezegd: je gaat naar de hel’

“Ik was zelf een van de eersten uit de Kaapverdiaanse gemeenschap die ervoor uitkwam. Daar werd gewoon niet over homoseksualiteit gesproken. Of er werd gezegd: je gaat naar de hel.”

Genomineerd worden is fijn, zegt ze. “Maar ik heb mezelf nooit als rolmodel gezien. Ik denk ook niet dat je ervoor kunt kiezen een rolmodel te zijn. Ik vind mezelf wel een bruggenbouwer, als ik er over nadenk. Als ik jarig ben zitten bij mij thuis punkers, gays, gabbers, skaters, kakkers... Mensen die onderling totaal verschillend zijn.”

Ze zullen blij voor haar zijn, als ze deze prijs krijgt, weet ze. “Maar ik vind het ook een beetje eng. Online doen mensen soms nu al vervelend. Als ik iets online zet, schrijven sommigen: ‘Rot jij eens op naar je eigen land.’ Straks krijg ik nog online trollen achter me aan. Ik heb om me heen gezien dat het er heftig aan toe kan gaan.”

Dat moet pijn doen.

“In de voorgaande jaren dacht ik vaak: whatever, het maakt niet uit. Maar nu ik ouder word, merk ik dat het me iets doet als mensen bijvoorbeeld zeggen: ‘Wat spreek jij goed Nederlands!’ Vroeger lachte ik dat weg. Nu ga ik erop in, op een luchtige manier, en vertel ik waarom zo’n uitspraak raar overkomt op mij. Maar ik probeer me er eigenlijk niet zoveel mee bezig te houden, anders word ik een beetje verdrietig.”

‘Onder studenten zie je al veel diversiteit, maar op hoge posities kan en moet het beter’ Hij is vereerd met zijn nominatie voor een Black Achievement Award, zegt ook neuro-informaticus Sennay Ghebreab, hoofddocent aan de universiteit van Amsterdam. ‘Maar het gaat niet om mij.’ Ghebreab is één van de vijftien genomineerden voor de awards, die maandagavond voor de derde keer worden uitgereikt. “Het belang zit voor mij vooral er in dat ik andere zwarte mensen kan inspireren ook een hoge positie te bereiken in de wetenschap of het onderwijs. Onder studenten zie je al veel diversiteit, maar op hoge posities kan en moet het beter.” Ghebreab is genomineerd in de categorie Wetenschap en Onderwijs. Hij doet onderzoek naar kunstmatige intelligentie. Algoritmen, veelal ontworpen door mensen met weinig pigment, hebben vaak discriminerende en uitsluitende effecten. Zo zijn er zelf-rijdende auto’s die een zwarte passant minder goed opmerken, met alle gevaren van dien. Ghebreab probeert de algoritmen eerlijker en inclusiever te maken. Inspanningen zijn erg versnipperd Qua diversiteit en inclusiviteit is er al een hoop in beweging, zegt Ghebreab, maar de inspanningen zijn nog erg versnipperd. “Je ziet een stapsgewijze aanpak op thema’s als gender, sociale klasse en etniciteit. Het zou veel effectiever zijn om deze grote vraagstukken integraal aan te pakken.” (Sander Becker)

Black Achievement Awards De awards zijn in 2016 in het leven geroepen om talent in de zwarte gemeenschap zichtbaarder te maken. Het initiatief slaat aan, merkt theatermaker John Leerdam, artistiek leider van de Black Achievement Month. “De genomineerden en de winnaars staan volop in de belangstelling. We krijgen steeds meer kandidaten aangedragen.” De awards worden uitgereikt in vijf categorieën. Behalve Ghebreab en Goncalver Tavares maken onder anderen kans hardloopster Siffan Hassan (in de categorie Sport), filmregisseur Emmanuel Adjei (categorie Kunst) en Marie Ricardo (Mens en Maatschappij). Adjei is een van de makers van de musicalfilm Black is King van popster Beyoncé. En Ricardo is de eerste zwarte, non-binaire COC-directeur. Er is ook een oeuvreprijs, de ‘lifetime achievement award’. Die wordt uitgereikt aan actrice Gerda Havertong.

