Chauffeur ongeluk Nieuw-Beijerland had sporen van cocaïne in zijn bloed

De Spaanse vrachtwagenchauffeur die eind augustus inreed op een buurtfeest in Nieuw-Beijerland, had sporen van cocaïne in zijn bloed. Ook zijn er ernstige vermoedens van ander middelengebruik, zo blijkt uit toxicologisch onderzoek na het ongeluk. Toch mag de 45-jarige trucker de uitkomst van zijn strafzaak in vrijheid afwachten van het gerechtshof Den Haag.

De Spanjaard wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval met dodelijk en zwaar lichamelijk letsel. Hij reed met zijn vrachtwagen van een Zuid-Hollandse dijk af, en belandde op een grasveld waar een grote groep mensen aan het barbecueën was. Bij het ongeval vielen zeven doden, onder wie een ongeboren baby. Een aantal mensen raakte zwaargewond. Zelf stelt de chauffeur dat hij de macht over het stuur verloor vanwege een epileptische aanval. Of dat zo is, wordt nog onderzocht.

Justitie: Risico op recidive

Donderdag diende het hoger beroep tegen de beslissing van de Rotterdamse rechtbank om de Spanjaard voorlopig vrij te laten. Justitie was het oneens met dat besluit, en wilde dat zijn voorlopige hechtenis werd verlengd vanwege het gevaar van herhaling.

De man worstelt met stress en financiële problemen, zo betoogde de advocaat-generaal, en heeft thuis een gezin te onderhouden. Het risico bestaat dat hij opnieuw achter het stuur kruipt en een ongeluk veroorzaakt. Door een ongeval heeft hij zijn oorspronkelijke baan namelijk verloren, de Spanjaard is arbeidsongeschikt verklaard en truckerswerk is nu zijn enige bron van inkomsten.

Hof: Het persoonlijk belang belangrijker dan het strafvorderlijke belang

Het hof was het eens met de advocaat-generaal, een voorlopige hechtenis is eigenlijk op z’n plaats. Maar het persoonlijke belang van de Spanjaard woog uiteindelijk zwaarder. Onder voorwaarden mag hij van het hof op vrije voeten blijven. Zo mag de veertiger geen gemotoriseerde of elektrische voertuigen besturen en moet hij aan alles rondom de strafzaak meewerken. Ook is hij verplicht aanwezig te zijn bij de inhoudelijke behandeling van de zaak. De eerste zittingsdatum is nog niet bekend.

