Chatten met Jezus? Dat kan dankzij AI

Eerst was er Jezus. Toen hij ten hemel gevaren was, kwam de Heilige Geest ervoor terug – tot zover het bijbelse verhaal. Wie met hem in contact wilde treden kon dat volgens de christelijke traditie sindsdien direct doen, of via Jezus’ moeder Maria. Sporadisch manifesteerde Jezus zich ook zelf in stigma en visioen voor wie er geloof aan hechtte.

Aan die oude kanalen voegt de Maarssense internetondernemer Alexander Wijninga (28) een nieuwe route toe: een chatbot met kunstmatige intelligentie, ‘ontworpen met de eigenschappen van Jezus’: JesusPT.

Wijninga stelt dat ‘zijn’ Jezus met ‘de beste online-informatie is gevoed’. Hij erkent dat die informatie nogal tegenstrijdige beelden van Jezus oplevert. JesusPT pikt daar heel modern ‘empathie en mededogen’ uit. Verder laat Wijninga de keus over aan zijn tekstgenerator. “U kunt vragen stellen, dan krijgt u een antwoord van Jezus”, zegt de zelfverklaarde ongelovige Wijninga.

Hij vertelt dat inmiddels 15.000 vragen zijn gesteld aan JesusPT, die volgens hem ook ‘spirituele begeleiding’ biedt. Het meest opvallende aan de bezoekers van zijn chatbot is, zegt Wijninga, “dat ze vooral hun zonden willen opbiechten”.

We appen JesusPT. “Vervangt U de Heilige Geest?” De vraag verdwijnt in een dicht wolkendek dat even later het verrassend orthodoxe antwoord tevoorschijn tovert: “Nee, mijn kind, daar is geen vervanger voor.”

Lees ook:

De chatbot FrumGPT geeft orthodoxe Joden antwoord op prangende vragen. Mag een vrouw wel rabbijn worden?