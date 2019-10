Chaos op de wegen door boerenprotest, politie zet groot materieel in

Een grote groep boeren is in het holst van de nacht per trekker vertrokken naar Den Haag om te demonstreren. Door de traag rijdende trekkers is de doorgaans toch al drukke dinsdagochtendspits drukker dan normaal: even voor 8:00 stond er meer dan duizend kilometer file, waarmee er sprake is van de drukste ochtendspits ooit in Nederland.

De trekkers worden door politie begeleid richting Den Haag, waar de boeren willen protesteren voor meer waardering voor de boer. De boeren geven gehoor aan de een Facebookoproep van een schapenhouder, die, nadat D66 twee weken terug met het plan kwam om de veestapel te halveren, zei dat het tijd werd eens naar Den Haag te rijden.

Het verkeer heeft dinsdagochtend vroeg al behoorlijk veel vertraging rond Utrecht door de boeren die op weg zijn naar het Haagse Malieveld. Op de A2 tussen Rosmalen en knooppunt Oudenrijn stond in alle vroegte al 40 kilometer file, op de A28 tussen Amersfoort en Utrecht staat 13 kilometer file. De vertraging voor het verkeer is ruim 50 minuten. Alle vertragingen zullen naar verwachting in de loop van de ochtend alleen maar oplopen. Rijkswaterstaat roept weggebruikers op de A12 helemaal te mijden.

Maximaal 75 traktors op het Malieveld, veel meer onderweg

Gemeente Den Haag liet eerder weten maximaal 75 tractors toe te laten op het Malieveld - onder andere om het gras te beschermen - maar er zijn momenteel zeker honderden boeren onderweg naar de hofstad. Op de website van het boerenprotest staat dat 2200 boeren met een landbouwvoertuig komen.

Rijkswaterstaat waarschuwde al dat de trekkers voor “behoorlijk wat overlast” zullen zorgen. De dinsdag is normaal al druk, de regenval verergert de files nog eens. Maar het zijn vooral de tractors die de snelwegen lamleggen. “We zien door heel het land groepjes opduiken”, aldus een woordvoerder. Soms zijn dat 30 à 40 trekkers, maar op sommige plekken rijden ze in colonnes van meer dan honderd tractors. Die komen uiteindelijk allemaal samen”, aldus Rijkswaterstaat, die iedereen die de weg op moet adviseert goed de verkeersinformatie in de gaten te houden.

Ongekend dit. Heel Den Haag stroomt vol met trekkers.#boerenprotest pic.twitter.com/2hNxtL5bAm Bart Zuidervaart

Politie zet groot materieel in

De politie in Den Haag heeft dinsdag vanwege het protest van de boeren groot materieel ingezet als afzetting in de binnenstad in Den Haag. Er worden onder meer ME-voertuigen en vrachtwagens gebruikt om de toegangswegen naar het Malieveld en Binnenhof af te sluiten.

"Dit is flexibel zodat het reguliere verkeer waar mogelijk door kan rijden", laat de politie via Twitter weten.

Nadat het Malieveld vol is, is het de bedoeling dat de andere boeren parkeren bij het stadion van ADO Den Haag of op het strand van Scheveningen. Op snelwegen rond Den Haag worden via matrixborden de omleidingsroutes aangegeven.

De politie heeft vanochtend in Den Haag al één boer aangehouden die wilde protesteren op het Malieveld. Volgens de politie reed hij tegen de richting in over de middenberm en volgde hij de aanwijzingen van agenten niet op.

Vanuit Heerenveen gingen gisteravond al de eerste boeren op pad naar Den Haag. Beeld ANP

(Dit bericht wordt aangevuld)

Lees ook:

Den Haag wacht grimmig boerenprotest: ‘Stedelingen zetten ons in de verdomhoek’

Met een grote demonstratie in Den Haag willen boeren dinsdag hun boosheid uiten. De organisatoren slaan een grimmige toon aan.