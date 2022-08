Chaos in Ter Apel wordt alleen maar groter. Wie helpt de vluchtelingen als zelfs het Rode Kruis vertrekt?

Ze krijgen eten, ze krijgen water en ze kunnen schuilen voor de warme zon of de neerstortende regen onder luifels, maar verder zijn de vluchtelingen die in Ter Apel wachten tot er plek voor ze is in het aanmeldcentrum, grotendeels aan zichzelf overgeleverd.

Al maanden wachten dagelijks honderden mensen in het gras, maar VluchtelingenWerk ziet de chaos en de wanhoop deze week toenemen. In de nacht van zaterdag op zondag sliepen ruim tweehonderd mensen buiten, onder wie ook vrouwen, ouderen en kinderen. Ook de daarop volgende nachten was voor zeker honderd mensen geen plek binnen te vinden.

Woordvoerder Martijn van der Linden spreekt nadrukkelijk van een nieuwe fase. “Tot nu toe was het zo dat mensen avonden buiten doorbrachten omdat ze niet nóg een keer in een bus naar de noodopvang wilden stappen, of omdat er geen bus was die ze daar kon brengen”, legt hij uit. “Op papier was toen wel opvang voor ze. Dit weekend is dat veranderd. Er is echt geen plek meer.”

Het Centraal Orgaan Asielzoekers (Coa) probeert iedere avond zoveel mogelijk mensen ’s nachts binnen een slaapplek te bieden, ook al is dat op een stoel in de wachtruimte van de IND, maar het wordt steeds moeilijker. De 6500 crisisplekken die de verschillende veiligheidsregio’s de afgelopen maanden optuigden zitten zo goed als vol. “We kunnen met de mensen die nu komen nergens meer heen”, zegt ook Coa-woordvoerder Frank Neervoort.

VluchtelingenWerk helpt het Coa in Ter Apel, door tussen de wachtende vluchtelingen te zoeken naar de kwetsbaarste mensen zodat geprobeerd kan worden in elk geval voor hen een slaapplek te regelen. Maar volgens Van der Linden lukt ook dat steeds minder goed. “Van de week was daar een man in een rolstoel”, vertelt hij. “Iedereen ziet van een afstand dat hij niet buiten kan slapen. Maar er is gewoon geen andere plek.”

Weg vanwege oplopende spanningen

Extra schrijnend is de situatie in Ter Apel door het vertrek van het Rode Kruis. De internationale hulporganisatie had een servicepunt waar EHBO werd verleend en onder meer water en hygiëneproducten beschikbaar waren, maar besloot dat begin deze week te sluiten wegens oplopende spanningen. De frustratie onder de wachtende asielzoekers is groot. Zondag leidde dat zelfs tot een vechtpartij.

“We willen heel graag helpen”, benadrukt Nicole van Batenburg namens het Rode Kruis. “Daar zijn we voor. Als er niemand meer is, dan komt het Rode Kruis. Maar het moet wel veilig kunnen.”

De organisatie hoopt snel de bouwkeet voor de poorten van Ter Apel van waaruit werd gewerkt weer te openen, maar wil eerst van politie en gemeente de garantie dat de orde zal worden gehandhaafd. “Op dit moment krijgen we te weinig ondersteuning”, aldus Batenburg.

Opgooitenten weggehaald

Ondertussen zijn de 120 opgooitenten die door de Groningse ondernemer Jaap Venema waren gebracht weer weggehaald. Een beslissing die de burgemeester van Westerwolde naar eigen zeggen ‘met bloedend hart’ nam, vanwege de brandveiligheid en de sociale veiligheid.

Toch hebben niet alle vluchtelingen die tentjes ingeleverd, merkte het Coa woensdag. Sommige mensen namen de tent mee om er elders de dag en een deel van de avond in door te brengen, vertelt Neervoort.

Daar is de situatie niet overzichtelijker door geworden. Want een deel van die mensen meldde zich woensdagavond wel weer bij de poorten van het aanmeldcentrum. Niet voor iedereen kon toen nog een plek in de gymzaal van Ter Apel, of in de IND-kantoren worden gevonden. Het Coa laat weten dat daarom woensdagavond toch nog zo’n zeventig mensen buiten sliepen.

