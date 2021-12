Celstraffen voor twee Nederlandse mannen die rassenoorlog wilden ontketenen

Juist voor deze groep, veelal jonge mannen, waarschuwde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) onlangs nog. Een paar honderd Nederlandse tieners zouden actief deelnemen aan de rechtsextremistische groepen op sociale media. In die groepen wordt terroristisch geweld verheerlijkt om versneld een rassenoorlog te ontketenen. Die oorlog moet voor chaos zorgen waarin het huidige politieke bestel kan worden vervangen voor een witte etnostaat.

De twee veroordeelde mannen van 21 en 20 jaar hebben volgens de rechtbank Rotterdam via sociale media anderen opgeroepen zich ook aan te sluiten bij The Base. Daarnaast deelden zij berichten waarin ze oproepen tot geweld tegen gekleurde mensen, homoseksuelen en Joden. Zo schreef een van hen dat alle homo’s hard geslagen moeten worden en verstuurde hij een foto van een knielende Joodse man die door zijn hoofd wordt geschoten. De 21-jarige man krijgt twee jaar cel, waarvan anderhalf jaar voorwaardelijk en een taakstraf van 240 uur. De andere man krijgt dezelfde gevangenisstraf met een taakstraf van 200 uur.

Bij beide mannen zijn stoornissen vastgesteld, zoals ADHD en autisme. Bij een van hen constateert de rechter dat hij nauwelijks vrienden heeft, waardoor hij veel tijd online doorbrengt waar hij zich verdiept in het (neo)nazisme. Daarmee valt hij precies in de categorie jongeren die volgens de NCTV gevoelig is voor het rechtsextremistische gedachtegoed.

Terroristisch misdrijf

Het Openbaar Ministerie wilde de 21-jarige man ook vervolgen voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Tijdens een chat wees hij op het bestaan van een document met daarin fietsroutes van premier Mark Rutte van en naar het Binnenhof. Hoewel het volgens het OM algemeen bekend is dat de premier op de fiets naar zijn werk gaat, zijn de routes niet bekend. Volgens justitie verschafte de man dus een inlichting voor het plegen van een terroristisch misdrijf.

De rechtbank ziet dat anders. Het enkel verstrekken van informatie dat er ergens online een document bestaat met routes, kan nog niet worden gezien als het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. De man had het document niet zelf in bezit.

Volgens de NCTV is The Base een relatief kleine internationale rechtsextremistische organisatie met zo’n vijftig leden die zich zowel offline als online manifesteert. In de VS, Groot-Brittannië en Canada is de club eerder al als terroristisch bestempeld. De twee veroordeelde mannen behoorden tot de eerste Nederlandse leden van The Base.

