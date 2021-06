Cece Dao (23) werd aangerand. ‘De universiteit stelde zich ongevoelig op tegenover mij als slachtoffer’

Lange tijd was Cece Dao (23) heel boos op de universiteit. De Vietnamese internationale studente uit Rotterdam deed vijf jaar geleden haar verhaal over een medestudent die haar zou hebben aangerand. Ze kreeg te maken met een slepende klachtenprocedure van de Erasmus Universiteit, vertelt Dao. “Het was onduidelijk en intransparant.” En, zegt ze: “Ze stelden zich ongevoelig op tegenover mij als slachtoffer.”

Uit onderzoek van I&O Research, in opdracht van mensenrechtenorganisatie Amnesty International, bleek deze week dat een op de tien jonge vrouwen tijdens haar studententijd is verkracht. Amnesty maant universiteiten en hogescholen om meer te doen aan voorlichting, preventie en nazorg, bijvoorbeeld over consent, instemming. Ook moeten ze beter naar hulp verwijzen: de meeste studenten weten niet waar ze die kunnen vinden op hun hoger-onderwijsinstelling.

Schorsing afdwingen

Toen Dao merkte hoe pijnlijk ze het vond om de jongen nog op de campus tegen te komen, begon ze in 2019 een petitie om zijn schorsing af te dwingen. De universiteit zei eerst niets te kunnen doen – en de politie liet de zaak bij gebrek aan bewijs rusten. Maar haar petitie werd ruim 2400 keer ondertekend. Uiteindelijk moest de jongen de colleges die hij samen met Dao had, via een online videoverbinding volgen. Dat was iets van een overwinning, maar, zegt Dao: “Het heeft me extreem veel moeite gekost. Aanvankelijk werd er vanuit de universiteit tegen mij gezegd: schud elkaar gewoon de hand, en verzoen je met elkaar.”

‘Wat had je die avond aan?’

Op de Universiteit Utrecht hebben een groep (oud)studenten zich begin dit collegejaar verenigd in de Actiegroep Wangedrag. Zij namen de klachtenprocedure onder de loep, en kwamen met maar liefst 62 aanbevelingen ter verbetering. Er klopte weinig van de procedure, en de hoge mate van complexiteit werpt drempels op, zegt groepslid Sabrina van den Brink. “Slachtoffers vertelden ons dat het hele proces traumatiserend voor hen was. Je wordt bevraagd door een commissie die niet de juiste expertise heeft, en die daardoor bijvoorbeeld vragen stelt als ‘Wat had je die avond aan?’”

Intussen heeft de Universiteit Utrecht toegezegd de klachtenprocedure te gaan verbeteren. Dat is mooi, vindt Van den Brink: “We hopen wel dat dat volgend jaar gaat gebeuren, in plaats van over vijf jaar.”

Diezelfde zorg heeft antropologe Marijke Naezer, die voor het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren onderzoek deed naar grensoverschrijdend gedrag onder universiteitsmedewerkers. Zij merkte dat de bereidheid er bij universiteiten wel is om met een aanpak sociale veiligheid te komen, zegt ze. “Maar de doortastendheid en het tempo vind ik nog wel tegenvallen. Je merkt dat er amper consequenties zijn voor mensen die zich misdragen. Ik heb er niet veel fiducie in dat er, als het om de studenten gaat, dan wel snel en adequaat opgetreden zal worden.”

‘Nu richt ik me op het systeem’

Op haar instagrampagina doet Cece Dao intussen haar best om iets te doen aan preventie en educatie over seksuele intimidatie – waarvan zowel Naezer, Van den Brink als Amnesty het belang onderstrepen. “Ik ben niet meer zo boos als eerst”, zegt Dao. “Dus nu richt ik me op het systeem, en wat ik daartegen kan doen.”

Ze heeft zelfs haar vervolgstudie erop aangepast: sinds kort doet ze de master human rights, gender & conflict. Tot haar tevredenheid zijn ook op de Erasmus Universiteit al een aantal dingen verbeterd, vertelt ze. “Laatst zag ik overal posters hangen met de boodschap dat je met problemen bij de studentenadviseur terechtkunt. Dat vond ik al heel wat.”

