CDA neemt niets terug van de stikstofuitspraken van Hoekstra

Tijdens het Kamerdebat vandaag over de uitspraken van Hoekstra zei CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma dat zijn partij ‘niet van dit pad te brengen is’. “We moeten de bakens durven te verzetten.”

Het interview heeft voor grote beroering gezorgd in politiek Den Haag. In feite trok Hoekstra de handen af van een gevoelige passage uit het eigen regeerakkoord. Daarin staat dat in 2030 de stikstofuitstoot met 50 procent gereduceerd moet zijn.

‘Dit is geen taboe voor ons’

Wat het CDA betreft moet het op bepaalde plekken in het land mogelijk zijn om meer tijd te nemen voor het terugbrengen van de stikstofuitstoot. Heerma herhaalde vanmorgen de woorden van Hoekstra: “Dit is geen taboe voor ons. Hoekstra maakte een noodzakelijk statement.” Heerma sprak ook over een ‘kloof met samenleving’ en het ‘doorbreken van deze impasse’.

De oppositie zal in de rest van het debat duidelijkheid willen van het CDA: hoe hard is de eis dat 2030 moet worden losgelaten? GroenLinks zal later vandaag een motie indienen waarin staat dat die deadline niet mag worden losgelaten, in een poging het CDA kleur te laten bekennen. Jesse Klaver (GL) noemde Hoekstra een ‘spookrijder’.

Johan Remkes is deze periode nog bezig met zijn ‘verzoeningswerk’ om het conflict tussen kabinet en boeren op te lossen. Het is de bedoeling dat hij over uiterlijk twee weken verslag uitbrengt. CDA-fractievoorzitter Heerma verwees meerdere keren naar het werk van Remkes, in de hoop dat de VVD-prominent straks ook zal concluderen dat 2030 niet in het hele land haalbaar is. “Dat is het moment dat CDA een oordeel velt of een herstart van het proces gelukt is”, aldus Heerma.

Nieuw conflict

Zo dreigt er na het verschijnen van het Remkes-verslag een nieuw conflict, wanneer de coalitiepartijen voor de afweging staan of ze zijn aanbevelingen overnemen. Vooralsnog wekt D66 de indruk geen enkele concessie te willen doen aan de bestaande afspraken. Fractievoorzitter Jan Paternotte wil later vandaag van het kabinet horen dat alle bewindslieden het beleid steunen, dus ook Hoekstra.

Sophie Hermans, fractievoorzitter van de VVD, benadrukte in het debat enkele keren: “Afspraak is afspraak. Als je iets wilt aanpassen in het regeerakkoord, dan bel je elkaar en praat je erover. Dat doe je niet in een interview met de krant.” Ook zij verwijst naar het ‘proces-Remkes’.

D66-partijleider en minister van financiën Sigrid Kaag is vandaag overigens niet bij het debat. Via Twitter meldde ze dat ze vanmorgen onwel is geworden en naar het ziekenhuis is gegaan.

