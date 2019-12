CDA Brabant stapt uit coalitie om stikstofbeleid

De partij kon het niet eens worden over het te voeren stikstofbeleid met de andere coalitiepartijen - VVD, GroenLinks, D66 en PvdA. Vandaag werd in het provinciehuis in Den Bosch vergaderd over te nemen maatregelen en data vanaf wanneer die maatregelen van kracht zouden moeten worden. Fractievoorzitter Ankie de Hoon maakte tijdens een stemming over een deadline voor boeren bekend haar coalitiepartners niet te kunnen volgen. Het CDA botst over dat onderwerp al maanden met de andere partijen en verbindt daar nu conclusies aan, schrijft Omroep Brabant.

VERKLARING - In deze coalitie kon het CDA onvoldoende voor de Brabantse boeren betekenen. We hebben het debat na debat, voorstel na voorstel, geprobeerd, maar kregen helaas geen ruimte. Daarom trekken we deze conclusie. Later meer. 👇🏻 https://t.co/bCuGvLWQj5 — CDA Brabant (@CDABrabant) 13 december 2019

Omroep Brabant noemde het opvallend dat CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg een groot deel van de middag op de publieke tribune zat, en tijdens een schorsing twee keer bij de fractie aanschoof. Dat leidde eerder op de dag al tot speculaties. “Wij hebben wel vaker gasten bij onze vergaderingen”, was het commentaar van CDA-fractievoorzitter Ankie de Hoon.

Veel kritiek van boeren

De afgelopen tijd kreeg de coalitie veel kritiek vanuit de agrarische sector, omdat veehouders uiterlijk 1 april 2020 nieuwe vergunningen moeten hebben aangevraagd voor milieuvriendelijkere stalsystemen. Boeren willen langer de tijd, en ook het CDA wil hen dus meer tijd gunnen.

De onenigheid in de coalitie over het landbouwbeleid was in november al aanleiding voor twee CDA-gedeputeerden om hun ontslag in te dienen. Renze Bergsma en Marianne van der Sloot lieten toen weten niet meer geloofwaardig te kunnen functioneren.

De overgebleven vier coalitiepartijen waren de enige partijen die het stikstofbeleid steunden in de Provinciale Staten. Met het vertrek van het CDA is de coalitie is haar meerderheid kwijt. Onduidelijk is nog of er een nieuwe formatie zal komen, of dat de partijen als minderheidscoalitie verder gaan.

