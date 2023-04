CBS: één op de tien mensen voelt zich gediscrimineerd op het werk

Een op de tien mensen voelde zich in 2022 gediscrimineerd op het werk. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS en TNO. Aan het onderzoek deden 61.000 mensen mee.

De deelnemers maakten vooral melding van discriminatie op basis van afkomst, huidskleur of nationaliteit. Ook discriminatie vanwege leeftijd of geslacht komen vaak voor. Mensen die discriminatie op het werk ervoeren, zeggen vooral last te hebben van discriminerende opmerkingen, negeren en buitensluiten. Zo'n 35 procent van de klachten gaat over dat soort gedrag.

Discriminatie vanwege afkomst, huidskleur of nationaliteit kwam met 16 procent relatief vaak voor onder migranten van buiten Europa. Ook migranten uit Europese landen (10 procent), en in Nederland geboren personen met een buiten-Europese herkomst (9 procent) krijgen ermee te maken. Van de werknemers onder de 25 jaar gaf 4 procent aan zich gediscrimineerd te voelen. Ook 5 procent van de 65-plussers ervaart discriminatie.

Discriminatie op basis van geslacht komt ook voor. Van de vrouwen zei 4 procent gediscrimineerd te worden vanwege hun geslacht, van de mannen was dat minder dan 1 procent.

Een kwart van de mensen die zeggen op het werk gediscrimineerd te worden, ervaart minder mogelijkheid tot promotie of ontwikkeling. Ook zegt 17 procent een lagere beloning te krijgen dan anderen die hetzelfde werk doen. Bij 6 procent van de mensen was er sprake van bedreigingen, geweld of agressief gedrag.

