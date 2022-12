CBR neemt een recordaantal examens af na jaren van achterstand

Dat is voor beide examens een record in het bestaan van het CBR, zo stelt de organisatie, die de afgelopen jaren vooral het nieuws haalde met enorme achterstanden.

Vorig jaar werden maar 580.000 praktijkexamens afgelegd, mede door de coronapandemie. Door de lockdowns was de dienst vijf maanden dicht en liep de wachttijd om een examen af te leggen flink op. Door onder meer CBR-locaties langer open te houden en medewerkers te laten overwerken, konden de achterstanden worden weggewerkt.

Ook voor corona kampte het CBR al met problemen. Door een tekort aan examinatoren ontstond een achterstand bij het afnemen van rijexamens, die begin 2019 werd ingelopen. Ondertussen liepen de achterstanden bij medische keuringen op, door een tekort aan keuringsartsen en problemen met een digitaal systeem. 75-plussers en anderen die een keuring nodig hadden, zagen hun rijbewijs verlopen. Oud-D66-leider Alexander Pechtold werd aangenomen als directeur om schoon schip te maken.

Nu nog 16 weken wachttijd voor examen

De achterstand bij de medische keuringen is volgens het CBR al enige tijd helemaal weggewerkt. De coronavertraging bij de theorie-examens is nu ook ingelopen. De wachttijd daarvoor is nu twee weken. Voor het praktijkexamen is de wachttijd nog 16 weken, waar het eerder 22 weken was. Het streven is dat kandidaten maar 7 weken hoeven te wachten. Het CBR hoopt dat dit eind volgend jaar lukt.

“Een miljoen examens betekent jammer genoeg niet dat het CBR ook een miljoen geslaagde kandidaten aflevert”, zegt Ed Eering van het CBR. Volgens hem slaagt maar 40 procent van de kandidaten voor hun examen, terwijl het slagingspercentage bij mensen die een beroepsexamen zoals taxi- of buschauffeur afleggen veel hoger ligt (60 procent). Eering: “We hebben sterk het vermoeden dat veel mensen het examen onderschatten en sommigen denken dat ze wel een gokje kunnen wagen.” Hij adviseert kandidaten dan ook om niet te licht over het examen te denken en zich goed voor te bereiden.

Het CBR verwacht verwacht voor het einde van het jaar nog 52.500 theorie-examens af te nemen en 55.000 praktijkexamens.

