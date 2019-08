CBR erkent fout met medische dossiers: ‘Dit mag echt niet gebeuren’

Door de blunder van het CBR waar het AD vanochtend over berichtte waren de medische gegevens van tenminste 71 mensen leesbaar toegevoegd aan andermans digitale dossier. Het gaat om onderzoeken van medisch specialisten, formulieren van huisartsen en persoonsgegevens. 75-plussers en mensen met een chronische ziekte of beperking moeten dit soort gegevens insturen als zij hun rijbewijs willen verlengen.

In vijftig gevallen ontdekten werknemers van het CBR de fout zelf. In 21 andere gevallen kwam de fout pas aan het licht nadat mensen verontrust het CBR hadden gebeld omdat ze andermans gegevens konden inzien via Mijn CBR. Mogelijk zijn deze gevallen slechts het topje van de ijsberg, erkent het CBR.

“Dit mag echt niet gebeuren”, geeft een woordvoerder van het CBR toe. In een poging toekomstige misstappen te voorkomen gaat het CBR de dossiers extra controleren, onder meer door vaker steekproeven te houden.

Daarnaast roept het CBR mensen op om hun medische gegevens alleen nog via de digitale procedure aan te leveren. Die is volgens het CBR foutloos. De problemen deden zich allemaal voor bij de oude methode waarbij formulieren met de hand worden ingevuld en ingescand. Een kwart van de dossiers wordt nu nog via deze methode verwerkt.

Wachttijd

Het gerommel met medische gegevens is niet het enige dat fout gaat bij het CBR. Het kabinet stelde de organisatie in februari onder verscherpt toezicht. Een belangrijke reden voor dat besluit was de sterk toegenomen wachttijd voor het verlengen van een rijbewijs bij het CBR.

“Door invoering van het nieuwe digitale proces en een tekort aan personeel voor de medische keuring blijven de wachttijden oplopen”, zegt de CBR-woordvoerder. “Wat ook meespeelt, is dat door alle onrust mensen hun gezondheidsverklaring eerder insturen dan noodzakelijk. Wij moeten daardoor meer aanvragen behandelen dan normaal.”

In principe moet de verlenging binnen vier maanden rond zijn. Sinds januari is het percentage dat niet binnen die tijd geholpen, opgelopen van 6 naar 14 procent. “We geven voorrang aan mensen die hun rijbewijs nodig hebben voor hun werk en mensen waarbij het rijbewijs dreigt te verlopen”, zegt de woordvoerder.

Toch zorgen de wachttijden ervoor dat er elke maand rijbewijzen verlopen van mensen die hun aanvraag op tijd deden. In juni ging het om ruim duizend mensen, in de maanden ervoor zelfs om bijna twee duizend.

