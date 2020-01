Cartoonist Oppenheimer: ‘De nar wordt bedreigd’

Politiek tekenaar Ruben L. Oppenheimer (44), die werkt voor onder meer NRC, AD en De Standaard, maakt zich ernstig zorgen over de vrijheid in Nederland. Zo vertelt hij in een interview in Tijd.

Het vak van cartoonist staat onder druk, zegt hij. Zelf woont hij sinds een paar jaar nu en dan op een geheim adres, omdat hij bedreigd wordt door aanhangers van de Turkse president Erdogan. Aan zelfcensuur wil hij niet doen, maar hij ziet collega’s voorzichtiger tekenen, vooral over onderwerpen, gerelateerd aan de politieke islam. Sommigen geven hem dat openlijk toe.

Tot op de dag van vandaag krijgt Oppenheimer doodsbedreigingen van Turken en Turkse Nederlanders, omdat hij de Turkse president Erdogan soms, net als veel andere machthebbers, op satirische wijze afbeeldt. De Turkse justitie eiste dat Oppenheimers tweet met de gewraakte cartoon van 2016, waarop Erdogan seks heeft met de blauwe Twittervogel, werd verwijderd. Oppenheimer heeft dat altijd geweigerd.

Oppenheimer zegt weinig steun van collega’s en mediaredacties te krijgen. Op Facebook schreef hij vorige maand rond de herdenking van vijf jaar ‘Charlie Hebdo’: ‘Waar waren die redacties toen ik tijdelijk ergens anders moest wonen (afgelopen oktober, AS) omdat de politie mijn veiligheid niet kon garanderen? Waar zijn die redacties als agenten met blauwe handschoentjes mijn post openen? Waar zijn ze als ik voor de zoveelste keer op het politiebureau zit om aangifte te doen? Waar zijn ze, elke dag dat ik mijn werk doe in een samenleving waarin de nar steeds vaker bedreigd wordt?’

Je boodschap zo verpakken dat mensen geen aanstoot nemen

Politiek tekenaar van Trouw Tom Janssen (69) zegt in een reactie dat het er hem om gaat dat je boodschap overkomt. “Volgens mij legt iedere burger zichzelf een vorm van zelfcensuur op. Dat heeft met omgangsvormen te maken.” Volgens Janssen moet je je boodschap zo verpakken dat mensen geen aanstoot nemen. “Als je er seks in betrekt, krijg je een controverse. Terwijl het je gaat om de dictatuur van Erdogan. Ik heb hem ook weleens getekend naast een geit. Geen last mee gehad.” En als het betekent dat je tekeningen braaf worden? “Dan maar braaf.”

Zijn collega Len Munnik (74) begrijpt de opmerkingen van Oppenheimer niet. “Ik ga niets uit de weg als ik teken, ik heb me ook solidair verklaard met Turkse tekenaars. Heel erg dat hij wordt bedreigd, maar hij moet zich niet vervreemden van zijn collega’s. We komen elk jaar bijeen in Nieuwspoort namens de stichting Pers en Prent, daar zie ik hem nooit.” Bestuurslid Jillis Kors (45) van de stichting die elk jaar de Inktspotprijs voor de beste politieke prent uitreikt, zegt Oppenheimer uit te nodigen voor een gesprek.

