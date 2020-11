Cartoonist Bertrams over bedreigingen rond zijn spotprent: ‘Het is zoeken naar een rel’

Bertrams (74) zag het incident rond zijn spotprent afgelopen maandag via Twitter voorbijkomen. “Ik vond het eigenlijk heel vervelend dat iemand met zo’n prent, die op de verkeerde manier wordt begrepen, in de problemen komt”, reageert de cartoonist.

Een docent van het Emmauscollege in Rotterdam wordt ernstig bedreigd na het tonen van een cartoon, getekend door Bertrams, over de aanslag op Charlie Hebdo in 2015. Op de getoonde spotprent is een onthoofde man te zien in een Charlie Hebdo-shirt die de tong uitsteekt naar een jihadist die hem net heeft onthoofd. Een aantal leerlingen zag de jihadist aan voor de profeet Mohammed.

“Dat kan natuurlijk niet, dat is belachelijk”, zegt Bertrams. De cartoonist verbaast zich over de gevoeligheid. “Het is het zoeken naar een rel. Het is een jihadist die dat gedaan heeft. Hoe moet ik die dan tekenen? Met een hoge hoed?”

Het Emmauscollege in Rotterdam. Beeld ANP

Heftige bedreigingen

Op de Rotterdamse school ontstond afgelopen maandag hevige discussie over de cartoon, tijdens de herdenking van de onthoofde Franse docent Samuel Paty. Een docent van de school in Rotterdam raakte in discussie met een aantal islamitische meisjes die vonden dat de cartoon van Bertrams moest worden verwijderd van een prikbord. Vervolgens verscheen een foto van de tekening op Instagram, wat leidde tot heftige bedreigingen aan het adres van de docent. Inmiddels is hij ondergedoken, meldt NRC.

De cartoonist onderstreept nog maar eens dat zijn prent niks met de profeet te maken had. “Dan kun je van iedereen met een baard en een zwarte doek om zijn hoofd zeggen dat het de profeet is”, zegt Bertrams. “Op deze manier wordt het een lastig verhaal.”

Uiteindelijk zou de prent op de Rotterdamse school alsnog zijn weggehaald. Bertrams: “Dat vind ik wel raar. Je moet uitleggen hoe de cartoon is bedoeld. En als leerlingen het daar niet mee eens zijn dan is dat hun probleem.”

‘Ze krijgen ons niet klein’

Bertrams tekende de cartoon na de aanslag op Charlie Hebdo in 2015. In dat jaar won hij met de cartoon ook de Inktspotprijs. De prijs voor de beste politieke tekening van het jaar, georganiseerd door Stichting Pers en Prent.

“Heel gek, deze cartoon heeft niets met de profeet van doen”, reageert Niels Beugeling, voorzitter van de stichting. “Dat is het enge van deze tijd. Dingen worden uit de context gehaald, en het hele verhaal erachter verdwijnt. Mensen zien alleen nog maar een bebaarde man met een zwaard. Dat dit verkeerd wordt uitgelegd is heel jammer en ook heel eng.”

Beugeling zegt dat de jury in 2015 niet om de prent heen kon. “Het was de ene tekenaar die opkwam voor de andere tekenaar, met humor. Dat valt niet te overwinnen. Het was zo’n ongelofelijke voorval met enorme impact.” Bertrams wilde met de spotprent zeggen: ‘Kom op jongen. Ze krijgen ons niet klein.’ Nu hoopt hij vooral dat het snel weer rustig wordt rondom de docent. “Dit is heel vervelend voor de leraar in kwestie. Laten we voorlopig even rustig doorademen.”

