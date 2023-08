Campingbaas Dirk hekelt verwende vakantieganger. ‘Koop een regenjas en ga het bos in’

Op viscamping Luttelgeest aan Zee trotseren de laatste kampeerders de regen. Campingeigenaar Dirk Maarssen snapt de weggebleven vakantiegangers niet. “Iedereen wil alles plannen. Koop een regenjas en ga het bos in.”

De vier visvijvers vol forel en zalm liggen er verlaten bij. De regen komt met bakken uit de lucht, er staat welgeteld één kampeerauto op viscamping Luttelgeest aan Zee. “Er is hiero geen reet aan”, zegt campingeigenaar Dirk Maarssen terwijl hij uitkijkt over zijn buitenterrein. “Normaal zijn zeker vijftien plekken bezet.” Hij begrijpt niet waarom iedereen zo moeilijk doet over die regen. “Een stel dat hier kwam, stond zowat te janken. Koop een regenjas, ga het bos in en neem daarna een warme douche. Genoeg te doen hier.”

De vakantieganger anno nu lijkt wel van suiker en het móet leuk zijn. “Tegenwoordig willen mensen alles plannen. Daarom gaat iedereen naar het zuiden, dan weet je zeker dat je mooi weer hebt”, zegt Maarssen. “Mijn vrouw gaat met een vriendin naar Griekenland. Nou, ik ben blij dat ik niet mee hoef.” Hij kijkt erbij alsof hij een rotte forel uit het water vist. “Twee van die ligstoelen, de hele dag niks doen en dan branden in de hitte. Niks voor mij. Het is hier toch veel mooi...” Hij breekt zijn zin af. “Nou ja, ik bedoel, hoe vaak regent het nou in Nederland?”

Maud (9, blauwe jurk), Madelief (9, midden) en Saar (5, roze sportbroekje) spelen even in de voortent. Beeld Sjaak Verboom

Fietsen rond de vijver

Maarssen runt Forelwereld in de Noordoostpolder. Visvijvers, waarvan een deel overdekt met daaromheen het kampeerterrein Luttelgeest aan Zee. Je kunt tegen betaling een forelletje aan de haak slaan om thuis op te peuzelen. Het kampeerterrein mag dan nagenoeg leeg zijn vanwege de onophoudelijke regenbuien, het indoor vissen loopt goed. “Gisteren was het hier hartstikke druk”, vertelt Maarssen nadat hij een paar forellen met de kruiwagen het water in kiepert.

Aan de waterkant repareert Mario van de Wiele een paar lijntjes. Hij komt met zijn vrouw Erna uit het Vlaamse Lochristi gereden. Ze zijn vaste gasten van de viscamping en komen elk jaar minstens één keer kamperen met hun kampeerauto uit 1978. “We hebben alweer geboekt voor september”, zegt Mario. Zijn vrouw zit in de kampeerauto. De luifel heeft het zwaar door een nieuwe regenbui die overtrekt. Erna steekt haar hoofd uit de camper. “Het is niet te doen, maar me vervelen doe ik niet.”

Binnen staat Radio Veronica op. “Ik doe stamboomonderzoek op de laptop”, zegt ze. “En ik lees graag.” De fietsen heeft het stel maar in de aanhanger gezet. “Dat zit er niet in met dit weer. Toen het even droog was, heb ik wel een rondje om de vijvers gefietst. Je moet toch een beetje in beweging blijven.”

Met de skelter valt ook in de plassen veel plezier te beleven. Beeld Sjaak Verboom

‘Geen regen, geen regen’

Vijf kilometer verderop, op natuurkampeerterrein De Veenkuil in Bant, bouwt Boas (4) in de tent aan zijn legovrachtboot. “Weg regen, weg!”, roept hij. “Vanmorgen gilde hij dat ook, maar niemand hoorde hem, omdat de regen zo hard op de tent kletterde”, zegt vader Eelko Brons. De meeste mede-kampeerders op het veldje zijn vertrokken.

's Nachts gaat Eelko eruit om te kijken of de tent niet overstroomt. “Het regende hier wel zeven uur achtereen.” Met een schep groef hij een geultje. “Maar klagen helpt niet”, zegt hij. “Een beetje behelpen is het wel”, vult zijn vrouw Lies aan. En het gezin is de laatste jaren wel wat gewend. “Ja, we hebben veel stormen meegemaakt. In de Vogezen hadden we de eerste nacht noodweer. Maar een pleuriseind in de auto naar Frankrijk zie ik niet meer zo zitten”, zegt Eelko.

Het gezin uit Amersfoort vermaakt zich prima. “We zitten liever hier met regen dan thuis”, zegt Lies. Ze kunnen zwemmen, er ligt een roeiboot aan het meertje en er is een overdekt kampvuur om popcorn te maken. “We hebben ook extra speelgoed bij ons.” Eelko peinst er niet over te vertrekken. “Als ik hier wegga, moet er echt overmacht zijn.”

De Belgische kampeerders op de viscamping denken er al net zo over. “Hitte is niet voor ons weggelegd”, zegt Erna. “En jullie hebben hier in Nederland zulke mooie fietspaden.”

Waarom regent het de hele dag? Het regent, waait, en het kwik komt amper boven de 20 graden uit. Hoe komt dat toch? Het weerpatroon zit vast, legt Wouter van Bernebeek uit. “Op dit moment zie je dat de hitte eigenlijk opgesloten zit boven het zuiden van Europa.” De weerman van Weerplaza wijst naar een stevige westelijke stroming vanaf de Atlantische Oceaan, die ontstaat op de grens met koude lucht boven de noordpool en warme lucht boven de evenaar en Zuid-Europa. “Op de grens van beide luchtsoorten ontstaan lagedrukgebieden met buien, en Nederland ligt zo ongeveer onder die grens.” Vanaf half augustus lijkt het weer wat minder wisselvallig te worden, stelt Van Bernebeek zonaanbidders gerust, en kunnen de paraplu’s worden verruild voor zonnebrand. “Al moet ik wel zeggen dat de warmte zo ver naar zuiden is weggedrukt, dat je wel een tijdje zuidenwind nodig hebt om het hier echt warm te laten worden.” Nóg een opsteker: voor de natuur zijn de plensbuien goed nieuws. “En dat was welkom, want 2018, 2019, 2020 en 2022 waren in deze periode zeer warm en droog.” Nu wordt het neerslagtekort juist langzaam gecompenseerd, blijkt uit cijfers van het KNMI.

Beeld Bart Friso

Lees ook:

Bloedheet in het zuiden, noodweer in het noorden: extreem weer Italië zorgt voor doden en miljoenenschade

Bosbranden, stroomstoringen en megahagelstenen: Italië maakt de balans op van een extreme zomerweek. ‘Het is de eerste keer in de 65 zomers van mijn leven dat ik dit meemaak.’

Is dit het nieuwe gezicht van de zomer? ‘Het kan op sommige plekken onaangenaam worden’

Een week vol wereldwijde hitterecords en bosbranden in Griekenland, volgens experts is er een sterke link met klimaatverandering