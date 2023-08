Camilo van Trijp en Mischa Hielkema raakten verlamd, maar zijn toch topsporters geworden

Roelstoelbasketballer Camilo van Trijp en handbiker Mischa Hielkema raakten allebei na een ongeluk verlamd. Met dank aan revalidatiecentrum Rijndam groeiden zij uit tot topsporters. Ze komen deze weken in actie op de Europese kampioenschappen parasport in Rotterdam.

Judoka’s en bocciaspelers. Rolstoelbasketballers en handbikers. Ze strijden dezer dagen in Rotterdam tegen elkaar om de titels op de Europese kampioenschappen parasport, een toernooi dat tien afzonderlijke EK’s bundelt en dat duurt tot 20 augustus. De topsporters die deelnemen zijn daar gekomen op eigen kracht en doorzettingsvermogen, na een lange route langs revalidatiecentra. Zoals het gerenommeerde Rijndam in Rotterdam, dat medisch specialistische revalidatie biedt. Daar wordt gewerkt aan het begin van een nieuw leven, dat bij Camilo van Trijp en Mischa Hielkema uitgroeide naar een topsportcarrière.

Van Trijp (32) is international in het Nederlands rolstoelbasketbalteam en speelde afgelopen seizoen in de Duitse competitie bij de Köln 99’ers. Komend jaar maakt hij een nieuwe stap: hij gaat tekenen bij een Italiaanse club, waar hij samen met zijn vriendin Jitske Visser (ook international) gaat spelen. Het is een totaal ander leven dan hij als recreatieve hockeyer en consultant bij een softwarebedrijf voor zich zag. Een leven dat begint na 1 oktober 2017. Op die dag valt Van Trijp op de snelweg in zijn auto in slaap achter het stuur. Hij veroorzaakt een eenzijdig ongeluk en raakt verlamd van onder zijn middel.

Het leven dat hij voor dat ongeluk kende is direct voorbij. Van Trijp wordt geopereerd, weet weinig tot niets meer van die periode en krijgt snel de keiharde conclusie: dwarslaesie niveau T9, geen gevoel en functie meer onder de navel. “Een grote klap, heel hard, maar wel gelijk heel duidelijk. Ik wist meteen dat lopen nooit meer zou gaan lukken.”

Na twee weken in het ziekenhuis komt Van Trijp snel in Rijndam terecht. Hij krijgt direct het idee dat er veel mogelijk is, ook al zit hij nu in een rolstoel. “’Oh, je hebt een lage dwarslaesie, dat komt wel goed’, zeiden ze daar. Ik dacht nog: ‘Man, waar heb je het over, mijn benen doen het niet meer’, maar nu begrijp ik wel wat ze toen bedoelden. Doordat ik mijn hand- en armfunctie nog heb, zijn er best veel dingen mogelijk. Ook qua zelfstandigheid.”

Beeld Boudewijn Bollmann

Leven in puin

Sport is bij Rijndam al in een vroeg stadium een belangrijk onderdeel van het revalidatieproces. “We weten dat mensen die fitter zijn, die meer getraind zijn, een hogere kwaliteit van leven ervaren”, zegt fysiotherapeut Rogier Broeksteeg, al 27 jaar werkzaam bij het Rijndam. “De meesten raken plotsklaps verlamd. Hun hele leven ligt in puin, dat heeft dusdanig veel impact op je werk, op je rol in het gezin, dat we eerst proberen om ze met een soort basiscursus weer klaar te krijgen om naar huis te gaan. Dus aanleren om uit bed te komen, te wassen, te koken.”

Bij het revalidatiecentrum staan veel specialisten klaar om de nieuwe levensfase van de patiënt vorm te geven, zoals artsen, orthopeden, psychologen, fysiotherapeuten, bewegingsagogen. Samen met de patiënt maken ze een plan, waarvan de eerste fase wordt uitgevoerd in het Rijndam, dat zelf uitgebreide voorzieningen in huis heeft. Een zwembad waarvan de vloer naar beneden kan zakken, zodat iemand met rolstoel en al het water in kan zakken. Een looplab, waar soms letterlijk weer de eerste stappen worden gezet. Een werkplaats van de afdeling orthopedietechniek, waar op maat gemaakte protheses worden vervaardigd.

Motorcross ongeluk

Mischa Hielkema, nu handbiker, was 20 jaar toen zíjn leven in duigen viel. De jonge, talentvolle motorcrosser doet mee aan een indoorwedstrijd in Goes, nu 27 jaar geleden. In een hal rijden de deelnemers over een dunne laag zand op een hardere ondergrond dan buiten gebruikelijk is. Hielkema komt niet goed aan bij een dubbelsprong en komt vervolgens met zijn rug op een volgende zandbult terecht: gebroken rug, dwarslaesie vanaf de borst.

Sporten deed Hielkema voor zijn ongeluk vol passie en ambitie, na het ongeluk probeert hij dat zo snel mogelijk weer op te pakken. “De eerste stap in mijn nieuwe levensfase zette ik niet in mijn werk of studie, maar in de sport. Niet gelijk met topsport natuurlijk, het ging eerst heel ontspannen. Ook om sociaal contact te maken met valide sporters, dat zij zien wat er met mij gebeurt. Het klinkt misschien gek, maar het is echt het eerste moment dat ik terugkeerde in de maatschappij. Het geeft direct weer levensvreugde.”

Het is een bevestiging van de filosofie en het karakter van Rijndam. Een gezonde en fitte levensstijl is een belangrijke pijler in het hele revalidatieproces. Kinderrevalidatiearts Sandra Titulaer begeleidt kinderen na hun ongeluk en met een aangeboren afwijking. “Sporten en bewegen is een hele normale, natuurlijke manier om je leven te leiden”, zegt zij.

“Ik vind dat een terugkeer in de samenleving niet alleen bestaat uit zelfstandig naar de winkel gaan of naar je werk gaan, maar ook dat je kan sporten. Voor iemand in een rolstoel is het misschien nog wel belangrijker, omdat het voor hem minder vanzelfsprekend is om even een stuk van a naar b te gaan. Door al vroeg te leren met een rolstoel om te gaan en te bewegen, trainen we onze patiënten fysiek en mentaal om dat wel te gaan doen.”

Beeld Boudewijn Bollmann

Kracht van sport

Zowel Van Trijp als Hielkema was in zijn ‘oude’ leven al sportief en hoefde niet echt te worden overtuigd van het belang en de kracht van sport. Toch is het mentale gedeelte van de terugkeer niet te onderschatten. Fysiek heeft je lichaam een enorme dreun opgelopen, mentaal kan de schade ook grote gevolgen hebben.

“Wat er echt van binnen gebeurt is zo verschillend en individueel”, zegt Titulaer, die als zogenoemde classifier betrokken is bij de internationale sporten paraklimmen en -skiën. “Sommigen willen meteen weten hoe de revalidatie wordt aangepakt, anderen kunnen niet accepteren dat ze nooit meer hun bestek met twee handen kunnen vastpakken. Vroeger kon ik dat toch ook, denken ze dan.”

Het is een herkenbaar proces voor Van Trijp. Een ritje naar de supermarkt vergt opeens planning. “In het begin heb je vroeger nog heel erg als referentiekader: binnen een half uur op de fiets naar de supermarkt en terug: daar denk je niet over na. Nu ga ik met de rolstoel en ben ik een uur bezig. Bovendien: hoe neem ik al die boodschappen mee? En heb ik nog energie om daarna iets anders te doen? Dat zijn kleine dingen, die in het begin lastig zijn. Je moet accepteren dat alles anders is.”

Topsport

Bewegen en sporten in het revalidatiecentrum houdt niet direct in dat er een topsporter in iedereen zit. Dat is ook niet het doel, zowel niet voor de patiënt als voor Rijndam, maar doordat er nauw contact is met een steeds beter werkend netwerk van sportbonden, -clubs en -organisaties als SportMEE en Uniek Sporten, is de aansluiting met topsport makkelijker te maken. In de sporthal van het centrum zien bewegingsagogen in verschillende sessies welke patiënten aanleg en interesse hebben voor bepaalde sporten en kunnen zij ze op weg helpen naar een mogelijke sportvereniging bij hen in de buurt.

Bovendien is fysiotherapeut Broeksteeg sinds negen jaar één van de organisatoren van een uniek evenement waar zowel Van Trijp als Hielkema zijn grenzen fysiek en mentaal heeft opgezocht: de handbike battle in Oostenrijk. Een klim van 20 kilometer naar de Kaunertaler-gletscher in Tirol, met 867 meter hoogteverschil. Mensen die dat nog nooit hebben gedaan staan voor een onmenselijk lijkende opgave: het bedwingen van die klim in de handbike, puur op armkracht dus.

Het is een levensveranderende ervaring voor velen. “Op het moment dat ze dat gedaan hebben, krijgen ze het gevoel dat bijna niets onmogelijk is”, zegt Broeksteeg. “Deelnemers zeggen dat ze hun leven weer op poten hebben gekregen door die battle te doen. Het is schitterend en dankbaar om van dichtbij te mogen meemaken wat het betekent voor de patiënten én voor hun partners en familie.”

Beeld Boudewijn Bollmann

Geluksmoment

De 47-jarige Hielkema is inmiddels meerdere malen Nederlands kampioen geworden en reed deze week nog mee op het wereldkampioenschap in Glasgow, alvorens zich in Rotterdam te melden voor het EK. “Sommige dingen raak je kwijt door het ongeluk, maar ik heb het handbiken ervoor teruggekregen. Daar haal ik veel voldoening uit. Ik ben onlangs de Stelvio opgegaan (een mythische berg in de Alpen, die vaak in de Ronde van Italië wordt beklommen, red.). Mijn vriendin fietste mee. Toen we samen boven kwamen, gaf dat zo’n ongelooflijke kick, dat was echt een geluksmoment.”

Bij basketballer Van Trijp staat de handbike inmiddels al een tijd te verstoffen in de kamer, maar het was ook bij hem het instrument waardoor hij met topsport in aanraking kwam. “Voor het eerst weer compleet buiten adem in die handbike, heerlijk!”, weet hij nog. “Dat is dan een mijlpaal. Ik wilde ook een teamsport doen, omdat ik het sociale contact belangrijk vind. Dat is ook heel mooi aan Rijndam, dat zij dat stimuleren.”

Hij proefde even aan rolstoelhockey, maar zijn hoofd maakte de vergelijking met hoe het was om een valide hockeyer te zijn. “Het kon niet meer op de manier zoals ik gewend was te hockeyen, dat vond ik moeilijk. Toen werd ik verliefd op basketbal. Supermoeilijk in het begin, omdat je de rolstoel goed onder controle moet krijgen. Niet met beide handen je hoepels aan je wielen loslaten om op de bal te wachten bijvoorbeeld, want dan rol je gewoon door. Maar het is echt een passie geworden.”

Compleet leven

Hun ongeluk gaf hun paradoxaal genoeg een nieuw, mooi leven. Een leven waar ze zich nooit een voorstelling van hadden gemaakt, maar waarvoor ze wel dankbaar zijn. “Mijn leven voor het ongeluk was niet per se beter dan erna”, zegt Van Trijp zelfs. “Ik heb een tweede kans gekregen. Gelukkig is mijn werkgever TOPdesk in alles heel meewerkend geweest en heb ik mijn baan als consultant kunnen behouden, maar ik ben nu ook topsporter en ik word betaald om in Italië te gaan basketballen.”

Ook Hielkema praat regelmatig over zijn nieuwe levensfase als hij het over de revalidatie heeft. “Zo voelt dat ook echt. Ik heb mijn leven weer op de rit gekregen en dat had ik echt niet voor elkaar gekregen zonder Rijndam. Ik heb een vriendin, ik heb nog twee prachtige dochters gekregen, ik heb werk, het handbiken brengt mij overal. De cirkel is rond op dit EK, want het begon in Rijndam en met het evenement Rotterdam on Wheels waar ik toen aan meedeed, en nu ben ik terug in die stad, op dit schitterende evenement. Ik heb echt een heel compleet leven.”

Lees ook:

Hoe ontdek je paralympisch talent? ‘Er is een duidelijk verschil met de reguliere sporten’

Hoe ontdek je paralympisch talent? ‘Het is niet testen en meten. Dat is een duidelijk verschil met de reguliere sporten.’