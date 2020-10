Café dicht? Deze kroegbaas in Hengelo start eigen coronateststraat

De 30-jarige Tom Vlutters uit Hengelo, elektricien van beroep, moest gisteren nog weten of hij corona heeft. Zelf dacht hij van niet, maar hij snotterde een beetje. Vandaag trouwt zijn zwager. Een feest is er niet, maar als Vutters coronavrij is, kan hij misschien tóch even naar het Gemeentehuis om hem te feliciteren.

Daarom zit hij nu in de wacht­kamer van CovidTestNederland in Hengelo-zuid, waar over een paar minuten een verpleegkundige een wattenstaafje in zijn neus zal duwen. Uiterlijk een half uur later, als hij alweer op weg is naar huis, zal hij de uitslag in zijn mailbox vinden. De wachtkamer waarin hij zit, is niet veel meer dan een rij kunststof stoelen in de hoek van een bedrijfspand op het industrieterrein naast de ­Makro. Twee weken geleden nog stond het leeg, wachtend op een nieuwe huurder. Nu zit er een receptioniste in de hal, zijn twee kamers ingericht als behandelkamer en ­rijden er sinds afgelopen vrijdag ­auto’s af en aan.

CovidTestNederland is het nieuwe bedrijf van Mart Groenman (44), de eigenaar van de plaatselijke cafés The Three Musketeers en ’t Neutje. Nachttenten, die al wat minder gingen lopen toen het kabinet bepaalde dat kroegen om tien uur ’s avonds moesten sluiten. “Mijn vrouw, die in de medische wereld werkt, kwam ­iedere dag thuis met het verhaal dat er zoveel vraag was naar coronatests. Ik ging onderzoeken of ik daar iets in kon betekenen. Toevallig kende ik twee mannen met een medisch bedrijf. We zijn gaan praten en twaalf dagen geleden besloten we: we gaan ervoor. Nu hebben we twee test­straten, in Hengelo en Enschede.”

Razendsnel uitsluitsel

Het bedrijf van Groenman heette in de plaatselijke pers eerst nog ‘de eerste snelteststraat’, maar al snel bleken Groenman en zijn kompanen niet de enigen te zijn geweest met de gedachte om een commerciële snelteststraat te beginnen. In heel Nederland schieten bedrijven zoals het zijne als paddenstoelen uit de grond. In Veenendaal, Amersfoort, Baarn, Giessen, ­Lelystad, Hilversum, Bunnik, Zoetermeer, Zaandam en Purmerend begonnen de afgelopen week gelijksoortige testbedrijfjes, die razendsnel uitsluitsel geven. Net als in Hengelo zijn ze in korte tijd opgezet en voorzien ze in de grote vraag naar tests, waaraan de GGD niet altijd kan voldoen. In Hengelo kost een test 55 euro, elders is het soms een tientje minder, andere keren meer dan honderd euro.

In Hengelo gebruiken ze de Abott-sneltest, die er ongeveer ­hetzelfde uitziet als een zwangerschapstest. Vijftien minuten nadat er met een wattenstaafje neusslijm op is aangebracht, toont het afleesvenster wel of geen roze streep. Die test is volgens Groenman door RIVM-baas Jaap van Dissel goed ­bevonden. “We hebben contracten met bedrijven die hier hun personeel laten testen, maar ook particulieren kunnen een afspraak maken”, zegt hij.

Zelf weet hij wat het is om corona te hebben. Begin maart was hij met twaalf vrienden gaan skiën in Oostenrijk. “Na terugkeer werd ik gebeld door degene met wie ik in de auto had gezeten. Hij was goed ziek. Ik ben toen in quarantaine gegaan. Drie dagen later kreeg ik het ook.” Twee weken later was hij acht kilo lichter en had hij een week in het ziekenhuis doorgebracht. “Ik was volstrekt gevloerd. Zelfs het flesje water dat naast mijn hoofd stond, kon ik niet meer pakken. Ik denk dat ik tien ­minuten per dag wakker ben geweest.” Op de IC kwam hij niet terecht, maar extra zuurstof had hij wel nodig. Een maand was hij compleet uit de running en nog altijd klinkt zijn stem wat raspend.

Zelf test hij niet, dat laat hij over aan gekwalificeerd personeel. Hij is de manager. “Wat ik nu doe, heeft raakvlakken met de horeca”, zegt hij. “Het is dienstverlening. Mijn achtergrond in de gastvrijheid komt daarbij van pas.” Het steekt hem dat de GGD Twente een waarschuwing op hun site heeft gezet. “Wil je je laten testen door een commercieel ­bedrijf? Kijk dan of het om een PCR-test gaat”, staat daar. De Abott-sneltest is geen PCR-test. Test iemand positief bij CovidTestNederland, dan volgt er ook geen bron- en contactonderzoek door de GGD.

“Ik vind het lastig om mensen te adviseren wat ze moeten doen als ze positief zijn”, zegt Groenman. “Quarantaine natuurlijk, tien dagen. We zeggen dat ze hun contacten moeten waarschuwen en na die tien dagen 72 uur klachtenvrij moeten zijn voor ze weer naar buiten mogen. Ik zou graag met de GGD samenwerken als dat zou kunnen.”

In de wachtkamer in Hengelo-zuid weet de 19-jarige Dees Brok, student makelaardij, dat heel goed. Hij heeft koorts. “Ik heb ook een afspraak met de GGD gemaakt, maar daar kan ik pas over een paar dagen terecht. Ik wil nu weten of ik een ­gevaar ben voor mijn omgeving. Maar als ik hier positief test, dan ga ik ook naar de GGD.”

RIVM adviseert tegen commerciële sneltest Het RIVM zegt in een reactie dat er overal in Nederland op dit moment door commerciële bedrijven sneltests worden aangeboden, maar dat het advies nog altijd is om je bij de GGD te laten testen. “Wij hebben geen enkel zicht op de tests die daar worden uitgevoerd, noch op de uitslagen.” De GGD voert niet alleen een PCR-test uit, ‘op dit moment de gouden standaard’, zo zegt de woordvoerder, maar doet daarna ook bron- en contactonderzoek. Sneltests zijn er volgens het RIVM in verschillende soorten en maten, maar in ieder geval minder betrouwbaar dan de PCR-testen. Er zijn wel GGD-teststraten waar sneltests gebruikt worden. “Ook de GGD’s zijn aan het uitzoeken hoe zij sneltests kunnen inzetten. Gedacht wordt aan eerste screening met een sneltest, waarna degenen met een positief resultaat nog een PCR-test krijgen om zeker te zijn”, aldus de woordvoerder.

