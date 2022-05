Bussen genoeg, maar niet één chauffeur die vijftig asielzoekers van Ter Apel naar Roosendaal kan brengen

De asielzoekers dreigen daarom de nacht te moeten doorbrengen op een stoel in de wachtruimte van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De opvang in het Groningse dorp is vol en het is tot nu toe niet gelukt om een bus naar de noodopvang in Roosendaal te regelen, aldus het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Klaas Jan de Vries, directeur van Drenthe Tours, is al gebeld door het Rode Kruis en het vervoersbedrijf waarmee het COA samenwerkt met de vraag om te helpen. “We hebben de bussen wel, maar geen chauffeurs”, reageert De Vries. “Voor vijftig mensen is maar één chauffeur met bus nodig, maar die chauffeur is er niet. Het is geen onwil, we zijn nog aan het zoeken.”

In Noord-Nederland zijn stremmingen op het spoor, waardoor de NS bussen nodig hebben, en er zijn in deze tijd van het jaar veel schoolreisjes. Daar komt de personeelskrapte bovenop. “De chauffeurs moeten voldoende rusten, want ze moeten morgen weer op pad.”

Het Brabantse Roosendaal ligt daarbij ook nog aan de andere kant van het land. “Dan ben je totaal acht uur bezig, het is te ver om ’s avonds nog iemand voor te vinden. Ik heb nog gezegd: zorg nou dat die noodopvang dichterbij is.”

Wel vervoer naar Beuningen

Er is nog wel vervoer gevonden voor vijftig asielzoekers die in een noodopvanglocatie in het Gelderse Beuningen gaan slapen. Als zich woensdagavond nog meer asielzoekers melden in Ter Apel, zullen die ook ondergebracht worden in de wachtruimte van de IND.

In de nacht van maandag op dinsdag moesten ook al ongeveer dertig mensen de nacht doorbrengen op een stoel omdat er geen plaats meer was in de centrale opvanglocatie, waar plaats is voor 2000 mensen.

Het COA heeft volgens de woordvoerder woensdagmiddag alle moeite gedaan om vervoer te vinden voor vijftig mensen die in Roosendaal in Noord-Brabant ondergebracht zouden worden. “Dit is absoluut niet wat we willen, maar er is op dit moment geen andere oplossing”, aldus de zegsman van het COA. De asielzoekers die de komende nacht op een stoel moeten doorbrengen, worden donderdag alsnog naar een crisisnoodopvanglocatie gebracht.

Ook het ministerie van justitie en veiligheid heeft nu geen oplossing. “Crisisnoodopvang is ingezet en we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat niemand buiten hoeft te slapen”, laat een woordvoerder van staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) weten. Het ministerie zegt niet in staat te zijn om bijvoorbeeld een bus die kant op te sturen. “We doen echt alles wat we kunnen.”

