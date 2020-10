Burgerspeurneuzen moeten uitkomst bieden bij cold cases

In het oplossen van cold cases staan de politie en het Openbaar Ministerie voortaan niet meer alleen. Teams die belast zijn met deze onopgeloste zware delicten kunnen nu ook de hulp inroepen van Bureau Dupin, een onderzoekscollectief van burgers. Het bureau is vernoemd naar C. Auguste Dupin, de amateurdetective uit korte verhalen van de Engelse horrorschrijver Edgar Allen Poe. In Nederland zijn er bijna 1800 cold cases.

Bureau Dupin is opgericht door oud-politieagent, filmmaker en wetenschapper Peter de Kock. Gesprekken over samenwerking met de politie en het OM zijn dit voorjaar al gestart. Het bureau gaat zich in eerste instantie richten op een moord uit 2013. De 48-jarige Marja Nijholt werd op Nieuwjaarsdag van dat jaar dood aangetroffen op de oprit van een woning in Oss, nadat ze in het centrum van de stad meerdere mensen in paniek had aangeklampt. Waarschijnlijk is ze door messteken om het leven gekomen. Wat er precies is gebeurd, is tot op heden onduidelijk.

Frisse blik

Er is afgesproken dat het OM, voor zover dat juridisch mogelijk is, informatie over de zaak gaat delen met het onderzoekscollectief. Bureau Dupin wil vervolgens de expertise van burgers inzetten om de beschikbare informatie op een nieuwe manier te duiden. Daarbij is het idee dat burgers, die een andere achtergrond hebben dan politiemensen, met een frisse blik naar de zaak kunnen kijken. Bovendien zegt het bureau de nodige mankracht te kunnen bieden, waar de politie vaak niet genoeg capaciteit heeft om zich jarenlang over cold cases te blijven buigen.

“De zaak van Marja Nijholt is een zaak waar we als politie niet verder mee komen”, zegt Stan Duijf, sectorhoofd van de dienst regionale informatie-organisatie van de politie-eenheid Oost-Brabant. “De politie heeft natuurlijk veel kennis, maar eigenlijk ligt de meeste kennis buiten de organisatie, bij mensen in de samenleving. Die kennis proberen we nu te benutten.”

Gelijkwaardige samenwerking

Er bestaan al verschillende kanalen die burgers kunnen benutten als ze informatie hebben over een cold case. Toch denkt Duijf dat de samenwerking met Bureau Dupin verschil kan maken. Het gaat het bureau namelijk niet alleen om tips. “Wat vernieuwend is, is dat dit bureau al vanaf het begin van hun onderzoek wordt ondersteund door de politie. Het is echt een gelijkwaardige samenwerking.”

Om de zaak te kunnen onderzoeken, heeft Bureau Dupin contact met de nabestaanden van Nijholt. Volgens Duijf zijn nabestaanden over het algemeen blij met dit soort nieuwe initiatieven. “Dat er weer iets met het onderzoek gebeurt, is vaak voor familie en andere naasten al heel fijn.”

Bureau Dupin gaat het grote publiek via een podcast op de hoogte houden van de vorderingen van het onderzoek.

