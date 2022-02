Burgers voelden zich minder gehoord in de coronarechtspraak

Er mankeerde nogal wat aan de digitale zittingen die rechtbanken tijdens de coronacrisis hielden. Burgers voelden zich niet altijd gehoord en hun rechtspositie kwam in het geding, concluderen onderzoekers van drie universiteiten.

De universiteiten in Leiden, Utrecht en Nijmegen onderzochten de gevolgen van de coronacrisis voor de rechtspraak en voor de positie van rechtszoekenden in het strafrecht, het jeugdrecht en ihet vreemdelingenrecht. In die rechtsgebieden gaat het vaak om kwetsbare burgers. Denk aan ouders die een uithuisplaatsing van hun kind boven het hoofd hangt of asielzoekers die de Nederlandse taal niet machtig zijn.

Net als een groot deel van de rest van de samenleving sloten gerechten in maart 2020 grotendeels hun deuren. Uit de onderzoeken blijkt dat er met name in het begin geïmproviseerd moest worden, omdat de rechtspraak niet was voorbereid op de lockdown. Zo moesten in allerijl mobiele telefoons worden aangeschaft, of moest er apparatuur geregeld worden voor digitale zittingen.

Technisch ging er nogal wat mis. Verbindingen vielen uit of mensen waren slecht te verstaan. Maar nog belangrijker: rechtzoekenden hadden minder het gevoel dat ze gehoord waren na een digitale zitting. Ze hadden niet het idee in een rechtszaal aanwezig te zijn of ze vonden het lastig de zaak te volgen. Voor vreemdelingen bijvoorbeeld was het via het scherm lang niet altijd duidelijk wie de rechter was (de toga ging soms niet aan).

Zittingen zonder verdachte

Of neem het strafrecht. Verdachten namen vanuit de gevangenis digitaal deel aan hun strafzaak. Dat had voordelen, blijkt uit een enquête die de Universiteit Leiden hield onder gedetineerden: het scheelt een transport naar de rechtbank. Maar nadelen waren er ook. Bijvoorbeeld het gebrek aan mogelijkheden om met de advocaat te overleggen die soms wel in de zittingszaal zat. Of de veel te beperkte tijd die zij kregen voor het beeldscherm. Ook al duurde een zaak de halve dag, dan nog kregen sommige verdachten slechts 45 minuten, omdat dan weer een andere gedetineerde aan de de beurt was. Soms gingen zittingen door zonder de verdachte.

Als burgers zich niet gehoord voelen door de rechter, is de kans groter dat zij in hoger beroep gaan, aldus Jeroen Soeteman van de Nederlandse Orde van Advocaten. Maar daarnaast bestaat het risico dat het vertrouwen in de rechtsstaat afneemt. “Het zorgt ervoor dat de mensen aan anderen gaan vertellen dat ze geen vertrouwen hebben in wat er gebeurt in de rechtbank.”

De onderzoekers raden de rechtspraak aan om, als zij door willen gaan met digitale zittingen, eerst met een duidelijk kader te komen. De rechtspraak werkt aan zo’n plan, zegt Areane Dorsman, vicevoorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Hoewel ook rechters volgens haar de voorkeur geven aan een fysieke zitting, kun je digitale zittingen niet afschrijven. “We kunnen niet uitsluiten dat er vaker een pandemie over wereld rolt of dat het om veiligheidsreden nodig is om online zittingen te doen.”

De coronarechtspraak legde ook verschillen bloot tussen rechtbanken en zelfs tussen rechters onderling. Op het gebied van jeugdrecht bijvoorbeeld: waar de ene rechter ervan overtuigd is dat kinderen het juist prettig vinden digitaal gehoord te worden omdat het aansluit bij hun leefwereld, vond de andere rechter het niet acceptabel om het zo te doen. In het vreemdelingenrecht worden bij sommige rechtbanken nog steeds meer zaken dan voorheen schriftelijk afgedaan, merken de onderzoekers. Daar was in het begin van de pandemie toe besloten, maar het gebeurt nog steeds, ook al is de crisissituatie al lang achter de rug.

Lees ook

Ombudsman waarschuwt: Als het OM zelf straft, komen slachtofferrechten in het geding

Door corona worden meer strafzaken door het OM zelf afgehandeld en niet aan de rechter voorgelegd. Daarbij is onvoldoende oog voor slachtoffers, waarschuwt de Nationale Ombudsman.