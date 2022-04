Burgers tekenen zo vaak protest aan dat bouwplannen flinke vertraging oplopen

Burgers stappen steeds vaker naar de Raad van State om bouwplannen tegen te houden. Het aantal rechtszaken rond bestemmingsplannen en bouwvergunningen bij de hoogste bestuursrechter van het land is de afgelopen drie jaar met 75 procent gestegen, blijkt uit nieuwe cijfers van de Raad.

Het aantal zaken bij de zogenoemde Omgevingskamer – waaronder bouwen valt bij de Raad – steeg elk jaar met een kwart. In 2021 kwamen er ruim 2300 nieuwe rechtszaken binnen, in 2020 waren dat er nog dik 1800. Dit terwijl het aantal andere zaken door corona juist afnam.

Juist het aantal complexe zaken neemt toe

De Omgevingskamer kan het aantal extra zaken niet aan, mede door een tekort aan personeel. Daardoor duurt het langer voordat er een uitspraak ligt. Dat kan leiden tot extra vertragingen bij bouwplannen en energieprojecten.

“De doorlooptijden van zaken stijgen nu al”, stelt woordvoerder Pieter-Bas Beekman bij de Raad van State. “We proberen altijd grote ruimtelijke plannen binnen een jaar de deur uit te hebben. Nu passeren we dat regelmatig. Bij een groot windpark weet je al bijna zeker dat het gebeurt.” En juist het aantal van dat soort complexe zaken neemt toe, waardoor uitspraken in de toekomst nog langer op zich laten wachten.

Mogelijk speelt komst nieuwe Omgevingswet een rol

De Raad tast nog in het duister over de oorzaak van de groei. “We hebben het niet onderzocht, dus het is speculeren”, zegt Beekman. “Wel zien we een duidelijke stijging bij grote ruimtelijke projecten. Zaken rond bestemmingsplannen, tracébesluiten over snelwegen en windparken. Dat soort grote plannen stuiten eigenlijk altijd wel op verzet.” Dat verzet eindigt uiteindelijk met een uitspraak van de Omgevingskamer.

Beekman noemt ook een meer technische oorzaak: “We vermoeden dat gemeenten anticiperen op de nieuwe Omgevingswet.” Op 1 januari 2023 gaat die nieuwe wet in. Die moet de regels rond ruimtelijke plannen vereenvoudigen, maar blijkbaar wachten gemeenten dat niet af en ronden ze de besluiten liefst eerder af. “Als het aantal besluiten toeneemt, zal het aantal bezwaren ook toenemen.” Voeg daarbij de zaken rond stikstof en leefbaarheidsrichtlijnen en je hebt een flinke extra werkdruk.

Burgers zijn assertiever dan voorheen

Advocaat Rob Wertheim, gespecialiseerd in omgevingsrecht, moet ook gissen naar de oorzaak van het stijgende verzet bij burgers. “Het is duidelijk dat er nu veel zaken lopen rond de energietransitie. Wat daarin meespeelt is dat er een aantal keer is gewonnen, waardoor de burger sterker staat. Mensen worden sowieso misschien wel wat assertiever.”

In algemene zin ziet hij meer trends: “Ons land wordt ook voller. Overal worden loodsen, datacenters, bedrijfsterreinen geplaatst. Mensen zijn het daar vaak niet mee eens, maar de politiek zet het dan toch door. Als de lokale politiek niet wil, dan drukt de provincie of het Rijk het door. Daarmee jaag je je bevolking tegen je in het harnas en kom je snel uit bij de Raad van State.”

Werven van juridisch personeel is lastig

Ook Bert Marseille, hoogleraar bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, kan zich in die duiding vinden. “Vijftien jaar geleden gebeurde precies hetzelfde met de Wabo (Wet al­ge­me­ne be­pa­lin­gen om­ge­vings­recht, red.). Toen zag je dat gemeenten ook zo veel mogelijk besluiten naar voren haalden.”

De problemen zijn moeilijk op te lossen, denkt hij. “Op zich is de Raad een logistiek geoliede machine. Maar het is een hele krappe arbeidsmarkt. Dat is een probleem.”

Om de groei van het aantal zaken bij de Omgevingskamer op te kunnen opvangen, is de Raad van State druk met het werven van personeel. Dat is vanwege de krapte op de arbeidsmarkt lastig, aldus de woordvoerder. “We hebben een tekort aan juristen. Dat geldt voor iedereen.”

