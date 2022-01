Burgemeesters Zuid-Limburg staan opening horeca en cultuur zaterdag toe

Vijftien burgemeesters uit Zuid-Limburg willen horeca en cultuurinstellingen zaterdag de ruimte geven om van 10.00 uur tot 20.00 uur open te gaan. Dat melden de burgemeesters van onder meer Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen in een gezamenlijk persbericht. "Op deze manier hebben zij de gelegenheid om een signaal af te geven dat de ernst van hun situatie onderschrijft", aldus de burgemeesters.

Het gaat om alle gemeenten uit de veiligheidsregio Zuid-Limburg, behalve Valkenburg. Van de Valkenburgse burgemeester Daan Prevoo mochten horeca en winkels vrijdag al open mochten als onderdeel van een protestactie, van 10.00 uur tot 16.00 uur. In tv-programma Op1 zei Prevoo donderdagavond al dat hij een herhaling van eenzelfde soort actie zaterdag niet ziet zitten.

Het lijkt erop dat de horeca en cultuursector als enigen niet te maken krijgen met versoepelde coronaregels. Waarschijnlijk worden de regels voor niet-essentiële winkels per zaterdag wel versoepeld.

De druk op het kabinet om de coronaregels te versoepelen is groot. Donderdag lekte al uit dat het kabinet daar deels aan toegeeft. Zo worden regels voor sportscholen en winkels vanaf zaterdag versoepeld. Lees hier meer.

Wel op een veilige manier

De opening zaterdag moet volgens de Limburgse burgemeesters wel op een veilige manier gebeuren. Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden, mondkapjes zijn verplicht en coronatoegangsbewijzen moeten worden gecontroleerd. "Wij vertrouwen hierbij op de eigen verantwoordelijkheid van onze ondernemers, inwoners en bezoekers.”

De groep benadrukt dat de coronaregels door de gemeenten gehandhaafd worden. "Wij, de burgemeesters, handhaven deze regels langs de weg van de geleidelijkheid; excessen zijn uit den boze. Onze medewerkers moeten te allen tijde veilig hun werk kunnen doen."

Burgemeesters gaan zelf over de handhaving van de coronaregels. Eerder lieten andere burgemeesters uit het land al weten dat ze de opening van winkels en horeca oogluikend zullen toestaan. Ze zien het als een demonstratie tegen de strenge lockdown. De voorzitters van de veiligheidsregio's hebben donderdag in het zogenoemde Veiligheidsberaad wel met elkaar afgesproken dat het naleven van de coronaregels het uitgangspunt blijft.

Terrassen in Valkenburg overvol

In Valkenburg zitten vrijdag de zonovergoten terrassen tijdens de protestactie overvol. Hoewel het eerste half uur stil bleef, ontstond daarna grote toeloop naar het centrum. “Klanten zijn zó blij”, zegt Monique Diederen van modezaak Soons tegen het ANP. Maxime Luijten van kledingzaak Jola heeft de handen vol aan afrekende klanten. Veel mensen schaffen er kinderkleding aan. “Het is lastig om die online te kopen”, weet ze. “Over toeloop heb ik niet te klagen!”

Op het terras van café ‘t Hoekje zit Valkenburgse Diana Daniels achter een kop koffie. Ze gaat later vrijdag winkelen, zegt ze. “Ik trouw 22 februari en ben blij dat ik nu de winkels binnen kan lopen om kleren uit te zoeken! Online kopen is niks, ik ga liever winkels in.”

Veel terrasgangers komen de horeca naar eigen zeggen een hart onder de riem steken. “Twee kopjes cappuccino, ze betaalden er 30 euro voor!”, riep een ontroerde kelner van El Fuego uit. “Om de horeca te steunen.”

Meer horecazaken gaan zaterdag hoe dan ook open

Steeds meer horecazaken zeggen zaterdag sowieso hun deuren te openen, ongeacht wat het kabinet vrijdagavond gaat aankondigen in de coronapersconferentie. “Ik ga hoe dan ook open”, zegt Johan de Vos, uitbater van café Boerke Verschuren in Breda, bijvoorbeeld. Dennis Kaatman van café Het Vliegende Paard in Zwolle denkt er net zo over, net als volgens hem tientallen andere horecabazen in zijn stad. In hoeverre andere burgemeesters dit oogluikend toe zullen staan, moet nog blijken. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam liet al weten de opening van cultuur en horeca niet te gedogen.

