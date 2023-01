Burgemeesters willen lokaal verbod op vuurwerkverkoop

De burgemeesters pleiten voor een verkoopverbod op vuurwerk in gebieden waar een lokaal afsteekverbod geldt. Ze vinden het niet uit te leggen dat je daar wel vuurwerk mag verkopen, maar het niet mag afsteken. Op dit moment mogen gemeenten geen lokaal verkoopverbod afkondigen.

Ook bleek de handhaving van het lokale vuurwerkverbod deze oudejaarsnacht een probleem. Er zijn nauwelijks boetes uitgedeeld en handhaven op het verbod was geen prioriteit voor politie en boa’s. Ruud Kuin van de Nederlandse Boa Bond noemt handhaven ‘onbegonnen werk’. Oudejaarsnacht is immers de drukste nacht van het jaar voor politie en handhavers.

“Handhaving moet je niet aan lokale overheden overlaten, zeker niet als de verkoop gewoon doorgaat”, zegt Willem Gradisen, burgemeester van Mook en Middelaar.

Landelijk vuurwerkverbod

Desondanks zijn de burgemeesters wel tevreden over de lokale verboden. “Ik word niet zenuwachtig", zegt de Bloemendaalse burgemeester Elbert Roest. “Bij de afschaffing van Zwarte Piet heeft het ook een tijd geduurd voordat het gemeengoed is geworden. Ik zie het als een geleidelijk proces.”

Opnieuw klinkt na deze jaarwisseling de roep om een landelijk verbod, zowel bij de Boa Bond als bij de burgemeesters. Meerdere burgemeesters doen een beroep op de landelijke politiek om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Alleen lokaal handhaven is niet genoeg, zeggen zij.

Toch maakt burgemeester Jos Wienen van Haarlem zich geen illusies. Vuurwerk zal niet verdwijnen bij een landelijk verbod, is zijn overtuiging. “Tijdens covid gold er een landelijk verbod, ook toen werd vuurwerk afgestoken.” Draagvlak is belangrijk om een landelijk vuurwerkverbod tot een succes te maken. Hij ziet dat er meer draagvlak is in grote steden als Haarlem dan in dorpen, dus hij begrijpt wel dat het Rijk nog niet is overgegaan tot een landelijk verbod.

Gewortelde traditie

Burgemeesters noemen het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling een ‘gewortelde traditie’ en denken dat er meer tijd nodig is voordat mensen zich aan een verbod houden. Ze denken na over alternatieven voor een feestelijke jaarwisseling zodat mensen minder geneigd zijn vuurwerk af te steken. Zo organiseren sommige gemeenten nu vuurwerkshows.

Burgemeester Wienen denkt daar anders over, en gelooft niet dat vuurwerkshows zorgen voor minder vuurwerk. “De lol van het afsteken is wat anders dan vuurwerk zien.” Wienen voegt daaraan toe dat de overheid ook moet nadenken over de eigen geloofwaardigheid. “We kunnen niet zeggen dat er een verbod is op vuurwerk om vervolgens zelf vuurwerk af te steken.”

