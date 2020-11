Burgemeesters willen knalverbod, maar experts zijn kritisch. ‘Neem de gefrustreerde mensen niet alles af’

De roep om een tijdelijk totaalverbod voor vuurwerk tijdens de komende jaarwisseling klinkt steeds luider. De 25 burgemeesters die zijn verenigd in het Veiligheidsberaad laten nu weten ook voor een dergelijk verbod te zijn. Zij krijgen steun van onder meer de politiebond ACP en de beroepsvereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA). In de loop van de middag debatteert de Kamer over een initiatiefvoorstel van GroenLinks en Partij voor de Dieren voor een tijdelijk verbod op verkoop van nagenoeg alle soorten vuurwerk.

Voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, pleit er eenmalig voor om de verkoop van al het vuurwerk voor specifiek dit jaar compleet te verbieden. De reden is de grote druk op ziekenhuizen en huisartsen vanwege coronacrisis en het voorkomen van groepsvorming en samenkomsten. “Deze maatregelen zouden helpen om daar wat meer rust te geven”, beargumenteerde hij maandagavond na het Veiligheidsberaad.

Daarnaast wil Bruls duidelijkheid scheppen, aangezien een aantal gemeenten al eerder heeft besloten de komende jaarwisseling een totaalverbod voor de verkoop van vuurwerk in te stellen. Bijvoorbeeld in Nijmegen, waar Bruls burgemeester is, maar ook in gemeenten als Rotterdam, Soest en Gennep geldt zo’n totaalverbod. Gemeenten Apeldoorn en Amsterdam kwamen terug op hun eerdere besluit om een vuurwerkvrije jaarwisseling te houden, mede ingegeven door het gebrek aan een goed alternatief in deze crisis.

De hakbijl

Ira Helsloot, hoogleraar besturen en veiligheid aan de Radboud Universiteit, roept op om terughoudend te zijn met een tijdelijk vuurwerkverbod vanwege de pandemie. “Ik weet niet of het democratisch gezien een goed idee is om de publieke zorg over corona te gebruiken om een versnelling te forceren.” Het argument van de overbelasting in de zorg, snijdt volgens Helsloot geen hout. “Het aantal slachtoffers neemt al jaren af en de vuurwerktraditie zorgt zeker niet voor een topbelasting in de ziekenhuizen.”

Dat doet volgens Helsloot niets af aan het naar zijn idee ‘merkwaardige feestje’. “Als we het opnieuw hadden moeten bedenken, dan lijkt het geen goed idee om kleine explosieven de wereld in te sturen. En tradities veranderen, maar het is nooit een goed idee om daar de hakbijl in te zetten.”

Een mogelijkheid tot uiten

Hoogleraar klinische psychologie Jan Derksen pleit er zelfs voor om juist dit jaar vuurwerk toe te staan. “We leven in een tijd dat veel frustratie wordt ervaren. Neem de gefrustreerde mensen niet alles af.” Derksen waarschuwt voor de consequenties op allerlei andere terreinen.

“We zien elke dag in onze praktijk hoe gezinnen onder druk staan. Juist door de vuurwerktraditie helemaal af te nemen in deze tijd, ontneem je mensen de expressiemogelijkheden. Mensen krijgen er energie van. Die mogelijkheden zijn er nu veel te weinig. Er wordt te concreet beredeneerd.”

