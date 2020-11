Burgemeesters willen kleinschalige evenementen als alternatief tijdens jaarwisseling

De burgemeesters die onderdeel uitmaken van het Veiligheidsberaad schrijven in een gezamenlijke verklaring dat het rustig verlopen van de jaarwisseling op veiligheidsgebied de grootste uitdaging wordt in de decembermaand. Georganiseerde kleinschalige activiteiten ‘voor jong en oud’ helpen bij een veilige jaarwisseling, stellen zij. ‘Hierdoor kunnen mensen wat stoom afblazen en neemt de druk op het handhaven van de openbare orde en veiligheid af.’

Dinsdagavond liet voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls bij het tv-programma ‘Op1' weten dat de veiligheid in het geding komt als er geen alternatief wordt gevonden voor het afsteken van vuurwerk. ‘Het moet wel goed georganiseerd worden, anders krijg je illegaliteit. Als we alleen maar ‘nee’ blijven zeggen, dan moet er handhaving bijkomen.’

De burgemeesters binnen het Veiligheidsberaad willen snel duidelijkheid over welke coronaregels er eind december van kracht zijn en noemen dat een randvoorwaarde. Ook andere burgemeesters worstelen intussen met de vraag hoe je alternatieven moet organiseren. In Ede liep de jaarwisseling vorig jaar nog uit de hand. “De zorg blijft hoe je de klojo’s die toch met vuurwerk aan de gang willen en onrust willen maken bereikt en hen van de straat houdt”, zegt burgemeester René Verhulst. “Daar hebben we nog geen oplossing voor.”

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) denkt daar wel over na. NJI-adviseur Anita Kraak gelooft dat dit op verantwoorde wijze kan, zeker als het kleinschalig blijft. Dat past volgens Kraak bij de behoefte van jongvolwassenen en ook bij hun ontwikkeling naar volwassenheid. “Zo leren ze dat ze ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben.” Kraak onderstreept dat ideeën voor een nieuwjaarsfeest bij de jongeren zelf opgehaald moeten worden. “Als het niet aansluit bij wat ze willen, gaat een mooie kans verloren”.

