Burgemeesters tegen collega’s over de crisis in Ter Apel: We moeten dit samen oplossen!

Schaamte, frustratie en ongeloof. Die drie dingen voelt burgemeester Frank Dales van Velsen (D66) als hij de berichten uit Ter Apel hoort en beelden ziet van mensen die buiten moeten slapen. “Het frustreert me dat we bestuurlijk blijkbaar niet in staat zijn om dit op te lossen”, zegt hij.

Doordat de Nederlandse asielzoekerscentra overvol zitten, staat al maanden een lange rij voor de poorten van aanmeldcentrum Ter Apel. Nieuwe asielzoekers wachten daar tot ze geregistreerd kunnen worden en slapen met regelmaat noodgedwongen buiten.

Onder regie van de 25 veiligheidsregio’s organiseerden de gemeenten al extra noodopvang, maar ook die plekken zijn inmiddels bezet. Terwijl deze week elke nacht tot wel zevenhonderd mensen in het gras sliepen, zijn nog lang niet alle gemeenten bezig met het creëren van noodopvang.

Dales’ eigen gemeente Velsen deed dat wel. Het project liep vertraging op, maar half september zal het cruiseschip dat voor de opvang wordt gebruikt klaar zijn om duizend mensen te huisvesten. Toch ziet de burgemeester om zich heen ook collega’s afwachten. “Dan denk ik: kom op mensen! Je kunt niet op je handen blijven zitten. Als iedereen het probleem naar de buurman doorschuift, komt er nooit een oplossing.”

Burgemeester Sander Schelberg van Hengelo (VVD) is het daarmee eens. “In een land als Nederland kán dit natuurlijk eigenlijk niet”, zegt hij over de situatie in Ter Apel. “We moeten met z'n allen een oplossing vinden.”

Dat betekent wat hem betreft ook dat elke gemeente bereid moet zijn vluchtelingen op te vangen. Hengelo heeft sinds 2015 twee asielzoekerscentra in de stad, en regelde onlangs ook noodopvang voor de mensen uit Ter Apel in het centrum waar sinds een paar maanden ruim vierhonderd Oekraïners wonen.

Toch hoort hij collega-politici in andere gemeenten soms zeggen: ik heb geen plek. Dat kan niet het definitieve antwoord zijn, vindt Schelberg. “We zullen deze klus met elkaar moeten klaren.”

Protest in Tubbergen

Wellicht vrezen sommige gemeentebesturen de hevige emoties die de opvang van vluchtelingen kan losmaken bij inwoners. Toen in de gemeente Tubbergen vorige week werd aangekondigd dat het Coa er een hotel kocht om er een azc van de maken werd direct geprotesteerd.

Ook in Velsen-Noord was onvrede over de komst van duizend asielzoekers op een cruiseschip. Maar volgens burgemeester Dales is daar mee om te gaan. “Je moet goed luisteren”, zegt hij. “Er zijn mogelijkheden om tegemoet te komen aan de angsten en wensen zonder te zeggen: oh, sorry, ik wist niet dat het zo gevoelig lag, dan doen we het maar niet.”

In Velsen-Noord vreesden bewoners bijvoorbeeld dat de wachttijd bij de huisarts nog langer zou worden, als er duizend extra mensen bij zouden komen. Maar het Coa kon de inwoners ervan verzekeren dat het zelf contracten zou afsluiten met zorgverleners en dat dit niet ten koste zou gaan van de zorgcapaciteit van het dorp.

Hengelo ging in op de wensen van omwonenden van het azc

De aanpak van Dales lijkt op die van Schelberg in 2015. Toen destijds in Hengelo azc’s waren aangekondigd ging de gemeente ook in gesprek met de omwonenden. “Ik heb toen gezegd: we gaan samen met u kijken hoe we dit op de beste manier kunnen doen en alle redelijke wensen gaan we inwilligen”, blikt de burgemeester terug.

Onder redelijke verzoeken verstond hij bijvoorbeeld de wens om extra verlichting te plaatsen. “Er lag daar ook een vijver in de buurt. Mensen waren bang dat de kinderen van de vluchtelingen daar misschien in zouden vallen”, zegt de burgemeester. Ook de werd wens van de buurt ingewilligd om het 06-nummer van de locatiemanager te krijgen, zodat ze altijd iemand konden bereiken.

Onredelijk vond hij bijvoorbeeld het verzoek om de asielzoekers na 22:00 binnen op de kamers te houden. “Die mensen zijn net als wij vrije mensen. Het is absoluut onredelijk om te zeggen dat zij na 22:00 geen rondje meer mogen lopen over straat. Dat hebben we uitgelegd.”

Beide burgemeesters denken dat het valt en staat met de houding van de leiders van de gemeente. Schelberg: “Ik denk dat je als bestuurder een stap naar voren kunt zetten en kunt zeggen: mensen, we hebben allemaal ons part en deel te maken en ik ga ervoor zorgen dat het goed gaat.”

Dales: “Deze crisis vraagt van bestuurders om creatief te zijn en lef te tonen. De basishouding moet zijn: we gaan dit oplossen.”

