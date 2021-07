Burgemeester van Valkenburg: ‘Bij zo’n ramp moet je gewoon doén’

Hij is vandaag nog maar 110 dagen burgemeester van de Valkenburg aan de Geul. Maar bij Daan Prevoo (57, twee kinderen) lijkt het alsof die dagen staan voor maanden. Dat heeft alles te maken met de ramp die de gemeente vorige week woensdag doormaakte. Een tsunami, zo noemt Prevoo de golf aan water die door het historische centrum van Valkenburg spoelde en daar de huizen en bedrijven van duizenden inwoners verwoestte.

Intussen bestuurt Prevoo de ramp alsof hij jarenlange ervaring heeft. Hij krijgt waardering voor zijn zichtbaarheid, empathie en vooral voor zijn doortastendheid. Dat weet hij zelf ook. “Ik maak van mijn hart geen moordkuil”, zegt Prevoo.

Wat bedoelt u daarmee?

“De urgentie is aanzienlijk. Ik wil dat mensen zo snel mogelijk worden geholpen. Dat doe je niet door formeel zaken te gaan doen via de bureaucratische weg. Dan moet je informele paden bewandelen en gewoon dóen. Achteraf bekijken we wel of alles op de juiste manier is gebeurd.”

U kunt niet meer ongestoord over straat.

“Er wordt inderdaad waardering voor mij uitgesproken, en voor mijn handelen. Maar dat is ook omarming. Ik ben aangenomen om direct de belangen van onze inwoners te vertegenwoordigen. De positie van burgemeester moet je waarmaken. Dat is net als met vriendschappen. Meestal heeft het tijd nodig om elkaar te vertrouwen en hier is dat door de crisis heel snel ontstaan. Als in een stroomversnelling.”

Dat doet me denken aan..

“Jan Mans, de burgemeester in Enschede na de vuurwerkramp. Weet je dat ik gisteren aan Jan Mans moest denken. Ik heb hem persoonlijk gekend en ik dacht goh… wat jammer.. (Er valt een stilte) dat hij er niet meer is. Wat had ik hem graag even gesproken.”

Dan had u hem gebeld?

“Ja, omdat er een parallel is. Hij kreeg ineens de vuurwerkramp voor zijn kiezen. En dat was ook volstrekt onverwacht. Veel slachtoffers, veel schade, deel van de stad weg. Jan Mans is sinds die gebeurtenis altijd verbonden aan de ramp en aan Enschede. Ik besef me dat deze unieke gebeurtenis in Valkenburg ook de historie in zal gaan, en ik ben daaraan verbonden.”

U bent sinds 2007 bestuurder in Limburg, was lid van de Provinciale - en later Gedeputeerde Staten. Maar u was nog nooit burgemeester. Waarom solliciteerde u op deze functie?

“Ik kreeg een berichtje van iemand of ik mijn sollicitatiebrief had ingestuurd. Want ze konden me hier wel goed gebruiken.”

Wie was dat?

“Dat moet ik tot carnaval geheim houden, want er worden allerlei weddenschappen afgesloten op wie dat is geweest. Diegene is de veroorzaker van dat ik hier zit. Ik ambieerde het helemaal niet om burgemeester te worden, anders had ik dat al wel eerder kunnen doen. Maar dat berichtje liet me niet los. Toen ben ik de profielschets gaan lezen en kwamen er herinneringen boven die ik aan de gemeente Valkenburg aan de Geul heb. Dat ik als klein kind iedere woensdag met de bus via Valkenburg naar opa en oma ging. Dat ik als student een jaar of vijf iedere zomer werkte bij een hotel-restaurant, en daar mijn eerste racefiets en saxofoon bij elkaar verdiende.”

“En mijn roots liggen hier in het heuvelland. Mijn stamvader Daniël Prevoo, tevens mijn naamgever, was in 1585 poortwachter van Valkenburg, een ambtelijk beroep. Ik kon dus in de voetsporen van mijn voorvader treden.”

Welke inhoudelijke ervaring nam u mee naar dit ambt?

“Weet je, karma is een groot woord maar soms is het wonderbaarlijk wat er op je pad komt. Hiervoor had ik als gedeputeerde de portefeuille waterveiligheid. Dat heeft mij geholpen in deze crisis omdat ik begreep hoe dit kon gebeuren. De ervaring op bestuurlijk niveau brengt ook mee dat je meteen vooruit kijkt. Niet janken bij de puinhopen maar denken: wat kunnen we nu aanpakken? We denken nog teveel in grenzen als het om klimaatverandering gaat. Samen met België en Duitsland moeten we voorkomen dat een dergelijke hoosbui weer een probleem wordt.”

“Een ander voorbeeld: ik was jarenlang manager bij een maatschappelijke opvang en hielp mensen die dak- en thuisloos waren. Hier hebben we nu pak ‘m beet 1000 tot 1500 mensen die tijdelijk geen dak boven hun hoofd hebben.”

Direct na het interview staat de burgemeester vijf ondernemers te woord die onzeker zijn over hun inkomen en de verzekering, en die willen weten wanneer zij weer de deuren kunnen openen. Prevoo beantwoordt geduldig alle vragen, met behulp van grootse handgebaren. Zijn propvolle agenda staat dit intermezzo eigenlijk niet toe.

De ondernemers constateren dat er wat wrevel ontstaat, nu de watersnood bijna een week geleden is. Tegen elkaar zegt men gesloten te blijven, uit solidariteit voor gedupeerde concullega’s. Maar ondertussen staan eigenaren die de watersnoodramp in Valkenburg goed hebben doorstaan te trappelen om weer open te gaan. Met de deuren dicht komt er namelijk geen cent binnen.

Prevoo begrijpt die gevoelens. Hij heeft een duidelijke boodschap voor de ondernemers. “Mensen in het hele land zijn onder de indruk van de eenheid die we hier hebben laten zien. Maar als die eenheid uit elkaar valt, zullen we daar ook de gevolgen van voelen.”

Wordt dit een van uw uitdagingen voor de komende tijd? Om de saamhorigheid van de afgelopen tien dagen vast te houden?

“Dat wordt zeker een uitdaging. Maar ik bekijk het van de positieve kant. We hebben hier 270 horecaondernemers, 180 winkels en 150 hotels. Dat zijn concurrenten maar ook collega’s van elkaar. De slager heeft de bakker nodig en de bakker de slager, anders heb je geen belegde boterham. Het doet pijn als een zaak lang dicht moet blijven of een winkel niet meer opengaat. Valkenburg is het kloppend hart van het gastvrije Limburgse heuvelland, maar dan moet het hart wel blijven kloppen.”

