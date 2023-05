Burgemeester van Staphorst dacht dat de sinterklaasrellen niet zo’n vaart zouden lopen

Zijn vingers trillen licht op de houten desk van zijn spreekgestoelte, burgemeester Jan ten Kate oogt teer deze dinsdagavond. De betrokken actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) eiste voor deze raadsvergadering in een persbericht al zijn aftreden.

Is het de komst van zoveel vaderlandse pers? De geladenheid kan moeilijk vanwege de raadsleden zijn, die hem amper confronteren met de bevindingen uit het rapport van Bureau Radar. Roelof Slager, fractievoorzitter van de grootste fractie SGP, roemt de burgemeester: “Hij heeft er alles aan gedaan.” Na het debat zegt Slager één op één: “Ik heb gewoon waardering voor hoe de burgemeester geacteerd heeft, met de informatie die hij had.”

Toch blijkt uit het onderzoek naar de rellen rond de sinterklaasintocht vorig jaar, dat de burgemeester met de gemeente vooraf rekende op ‘zeer waarschijnlijke’ problemen als: het blokkeren van de afrit van de A28 en de bus van KOZP en het gooien van zwaar vuurwerk en andere objecten. Cruciale informatie over mogelijke escalaties, die desondanks niet voorkomen zijn.

Is dat gelukkig ‘acteren’? Slager: “Ik help de burgemeester er gewoon niet mee, als ik hem hier vandaag nog eens kritisch bevragen. Waarom dit, waarom dat… Nee, dat doe ik niet.” En dat lijken alle fracties te denken.

Zwarte Pieten zijn in Staphorst ‘folklore’

Op 19 november 2022 is de traditionele Staphorster Sinterklaasintocht, inclusief Zwarte Pieten. De meeste inwoners zien dat niet als racisme, maar als folklore. Dit in tegenstelling tot KOZP, die strijdt voor het verdwijnen van Zwarte Piet uit Nederland. Voor de actiegroep gaat het om een racistische karikatuur van zwarte, tot slaaf gemaakte mensen.

KOZP kondigt daarom aan te komen demonstreren bij de intocht. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International reist ook naar Staphorst, om te beoordelen of KOZP daar de mogelijkheid voor krijgt. Dat is immers, waar dan ook in Nederland, een grondrecht.

Relschoppers, vooral jonge dorpelingen, houden KOZP tegen aan de rand van Staphorst. Geen politieagent voorkomt dat. Het loopt volledig uit de hand: auto’s worden bekogeld met eieren, ruitenwissers gesloopt. KOZP verklaart later dat demonstranten en voertuigen werden bekogeld ‘met brandstof, fakkels en vuurwerk’. De ME grijpt in. De geplande demonstratie van KOZP wordt verboden door de gemeente, met als argument: de veiligheid van KOZP kan niet gegarandeerd worden. De relschoppers juichen.

Zij kregen hun zin, stelt Amnesty later, de grondwet verloor in Staphorst. Is het daar een keuzemenu waar je iets van overslaat als het je niet bevalt? Bijvoorbeeld een demonstratie tegen Zwarte Piet? Die vraag stelden opiniemakers.

‘Een te groot vertrouwen in goed gedrag’

Dinsdag 16 mei komt burgervader Ten Kate daarop terug. “Nee, dat is voor ons geen keuzemenu.” Het handelen van hem en de gemeente noemt hij ‘wat naïef’. Het rapport toont hoe betrokkenen dachten dat het zo’n vaart niet zou lopen. “We hebben een te groot vertrouwen in goed gedrag gehad.”

Na de raadsvergadering zegt Ten Kate: “Die felheid tegen KOZP, Amnesty en ook journalisten hadden wij nooit verwacht.” Toch rekende de gemeente op allerlei ‘zeer waarschijnlijke’ problemen. Hoe kon het hem verrassen, hoe kon hij erop rekenen dat het goed zou gaan?

“Het klopt, het blokkeren van de toevoerweg naar Staphorst A28 kwalificeerden wij als zeer waarschijnlijk, het gooien ook. Maar KOZP zou daar niet langskomen, was de planning. We wilden ze via een alternatieve route naar Staphorst brengen.” In dat scenario was er geen confrontatie geweest, stelt de burgemeester. “Maar dit vraagstuk zit meer in een politieonderzoek dat straks nog moet komen.”

Dit wil de gemeente nooit meer

KOZP stuurde voor de raadsvergadering een persbericht rond: “De burgemeester verwelkomde Sinterklaas in Staphorst terwijl wij klemgereden en belaagd werden door een meute racistische Staphorsters. Rechtvaardigheid was ver te zoeken.”

Komt er in 2023 is een intocht? Dat is een vraag die langer wordt behandeld in de raadsvergadering. Mochten er weer Zwarte Pieten zijn, dan verwacht de raad en burgemeester opnieuw demonstraties. Ten Kate: “En dit willen we nooit meer.” De raad stemt ermee in dat de burgemeester met KOZP onderhandelt om vreedzame demonstratie in Staphorst in te bedden. Is het vertrouwen daarin te gering, dan mag Ten Kate van de raad de intocht afgelasten.

