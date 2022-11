Burgemeester Staphorst: anderen moeten oordelen over besluit om demonstratie af te lassen

Met brandstof, vuurwerk en fysiek geweld verhinderden relschoppers zaterdag dat demonstranten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) de sinterklaasintocht in Staphorst bereiken. Uit veiligheidsoverwegingen schrapte burgemeester Jan ten Kate de demonstratie. Te gemakkelijk, vinden critici. Intussen doen politie en OM onderzoek naar het geweld. Nieuw in het rijtje van onderzoeken is de Inspectie Justitie en Veiligheid, die donderdag aankondigde het politieoptreden te zullen evalueren. De burgemeester zelf is voorzichtig met de gebeurtenissen duiden. “Het was onze stellige overtuiging dat de demonstranten het plein zouden bereiken.”

Wat vindt u ervan dat er zoveel onderzoeken lopen naar de afgelaste demonstratie?

“De politie doet een standaard evaluatie omdat de ME is ingezet. En als je kijkt naar wat er is gebeurd, is het goed en logisch dat er ook een strafrechtelijk onderzoek komt. Zelf heeft de gemeente een onafhankelijk onderzoek aangekondigd omdat wij de behoefte voelen om te reflecteren op wat er is gebeurd. Maar een slager moet niet zijn eigen vlees keuren. Daarom besteden we het onderzoek uit.”

U denkt niet zelf al: met de kennis van nu had ik een ander besluit moeten nemen.

“Nee, dat zal het onderzoek moeten uitwijzen. Over de uitkomsten daarvan zal ik me zeker verantwoorden.”

De inspectie wil onder andere weten of de politie wel genoeg heeft gedaan om het geweld jegens demonstranten te voorkomen en of agenten wel neutraal in deze kwestie stonden.

“Dat laat ik aan de inspectie. Ik ga uit van de neutraliteit van de agenten.”

Hoe wordt er op dit moment over afgelopen zaterdag gesproken in Staphorst?

“Datgene wat er is gebeurd aan de A28 keur ik af. Dat was ook de boodschap van de gemeenteraad, toch een afspiegeling van de samenleving.

‘Kijk, wanneer ik ga duiden hoe sommige zaken rond cultuur en traditie tot uitwassen komen, dan zou dat kunnen worden opgevat als bagatelliseren, of de zaken platslaan. Dat wil ik nadrukkelijk niet doen. Wat ik zaterdag heb gezien, hoe mensen daar zijn bedreigd, dat kan niet. Ik was persoonlijk zeer teleurgesteld.

‘Maar de samenleving staat onder druk, ook in Staphorst. De toeslagenaffaire speelt hier ook. De stikstofcrisis, de energiecrisis, dat is allemaal tegelijk aan de hand. Staphorsters hebben de blik naar buiten, maar hechten ook aan tradities en cultuur. Afgelopen zaterdag hebben we gezien dat dat daar soms een spanningsveld ontstaat. Dat vergoelijkt nadrukkelijk niets aan wat er daar heeft plaatsgevonden. Demonstreren is een grondrecht en we hebben de bedoeling gehad om demonstratie en intocht naast elkaar te organiseren.”

In het verleden zijn demonstraties van KOZP vaker afgebroken omdat omstanders gewelddadig werden. Ook zijn er eerder wegblokkades geweest. Heeft Staphorst zich daarop voldoende voorbereid?

“De voorbereidingen deden we samen met de politie en het OM. Er lagen allerlei scenario’s. De politie heeft juist geprobeerd om de blokkades te omzeilen. We waren er heel stellig over dat de mensen van KOZP het Marktplein zouden bereiken. Maar als de mensen die de demonstranten bedreigden bij de afrit van de A28 zich ook zouden verplaatsen naar het plein, waar vierhonderd kinderen waren, vormde dat een te groot risico.”

