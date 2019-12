Burgemeester Remkes vestigt hoop op ‘positieve krachten’ in Scheveningen en Duindorp

Als Scheveningen en Duindorp het jaar 2019 met een feestje willen afsluiten, dan zullen de mensen in de wijk daartoe zelf met een plan moeten komen. Die boodschap had waarnemend burgemeester Johan Remkes woensdag voor de inwoners.

Nadat vorige week bekend werd dat de bouw van een vreugdevuur op het strand van Duindorp dit jaar niet doorgaat, ontstonden er rellen. Dinsdag bleek dat, na die van Duindorp, ook de bouwers uit Scheveningen de dit jaar verplichte vergunning voor de brandstapel niet rond krijgen. Dinsdagavond bleef het relatief rustig, hoewel de brandweer wel tientallen brandmeldingen ontving. Vijf mensen werden aangehouden, waarmee het totaal op 34 aanhoudingen kwam.

Remkes was door de commissie Bestuur van de Haagse gemeenteraad gevraagd zijn licht te laten schijnen op de rellen van de afgelopen dagen in Duindorp. De burgemeester liet ondubbelzinnig merken daar niet zoveel zin in te hebben. “Het benoemen van de feiten was ik niet van plan. Ik sluit niet uit dat er de komende dagen nog weer een aantal nieuwe feiten zich voordoet, ik ga niet per incident de raad informeren. Mijn medewerkers kunnen hun tijd wel beter besteden.”

Remkes richtte zich vooral tot de bewoners van de wijken. “Ik hoop dat positieve krachten zich zodanig zullen roeren dat ze de overhand krijgen.” Remkes wil dat inwoners van de wijk opstaan en laten weten dat ze het niet accepteren dat hun buurt ‘naar de ratsmodee wordt geholpen’.

Waarnemend burgemeester Johan Remkes. Beeld ANP

De gemoederen bedaren met sleutelfiguren

Een aantal partijen wil dat het stadsbestuur samen met ‘sleutelfiguren’ in de wijken de gemoederen probeert te bedaren. Het CDA memoreerde de rellen in de Schilderswijk in 2015. Toen werden ‘buurtvaders’ ingeschakeld om de rust terug te brengen in de wijk, met succes. Remkes hield de deur open voor zulke ‘sleutelfiguren’, maar zei weinig indicaties te hebben dat zulke figuren uit Duindorp of Scheveningen in gesprek willen gaan met de gemeente.

Nadat het Haagse college halverwege oktober op advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid besloot dat er vanaf dit jaar een vergunning moet worden aangevraagd voor een vreugdevuur op het strand, sprak Remkes met de bouwers van die brandstapels. Dat waren geen gemakkelijke gesprekken, erkende de burgemeester tijdens een schorsing van de vergadering. “Qua mindset zaten de bouwers nog in het verleden. Er was frustratie, omdat er in één keer moest worden omgeschakeld naar een vergunning, met alle consequenties van dien. Toen al kwam aan de orde dat de tijd wel heel krap was, daar hoef je ook geen grote geleerde voor te zijn.”

Ruimte voor een versoepeling van de afspraken was er volgens Remkes niet. “Als je een aantal formele eisen stelt, kun je die niet negeren. Als de gemeente een vergunning onzorgvuldig beoordeelt en er wordt vervolgens door iemand beroep aangetekend, dan gaat de vergunning voor de rechter alsnog onderuit. Wij hebben onze hand uitgestoken door meermaals helder te maken welke informatie er precies geleverd moest worden. Dat is te lastig gebleken.”

De burgemeester zegt dat de gemeente volgend jaar op tijd met omwonenden in gesprek gaat om tot een invulling – lees: vreugdevuur – voor de jaarwisseling van volgend jaar te komen. Voor de komende jaarwisseling zegt Remkes niet veel te kunnen betekenen. “De overheid kan het feestje daar niet organiseren. Het initiatief moet uit de bevolking komen. Als zij met een concrete vraag bij ons aankloppen, dan zullen wij ze zo mogelijk bijstaan.”

