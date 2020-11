Burgemeester Marcouch blijft erbij: vuurwerk afsteken kan nu niet. ‘Niet alleen jongeren zien af’

Klare taal van Ahmed Marcouch. Zijn inwoners moeten niet miepen omdat ze een jaar vuurwerk missen, schrijft de burgemeester van Arnhem op zijn facebookpagina. Ziekenhuizen liggen zo vol door de gevolgen van het coronavirus, dat er dit jaar geen plek is voor afgerukte vingers en verbrande oogleden.

In het bericht op Facebook reageert Marcouch op de overlast in de wijk Geitenkamp, die al dagen geteisterd wordt door groepen jongeren die er vuurwerk afsteken en de confrontatie met de politie aangaan. Arnhem is overigens niet de enige stad die kampt met onrust, op veel plekken in het land is er vuurwerkoverlast.

Is er een verband tussen het vuurwerkverbod en de onrust in uw stad?

“Ik zag dat er op sociale media werd opgeroepen om demonstratief vuurwerk af te steken tegen het verbod. Het is altijd lastig te zeggen of we de uitwerking daarvan bij ons zien. Er is een klein groepje onruststokers in een specifieke wijk. Laat ik benadrukken dat het absoluut niet zo is dat de hele stad haar ongenoegen laat blijken.”

Maar er is frustratie, kunt u deze groep tegemoetkomen?

“Het is een klein groepje mensen die over het algemeen vaker in beeld zijn met criminaliteit en overlast. Het vuurwerk dat de politie bij ze aantreft is vaak al verboden. Het is gevaarlijk vuurwerk dat je op oudejaarsdag ook niet mag afsteken. In die zin valt deze groep weinig tegemoet te komen, ze doen gewoon iets wat niet mag.

“Wat ik veel belangrijker vind is dat alle inwoners van Arnhem afzien in deze coronatijd. Wat we vanzelfsprekend in onze vrije tijd deden kan niet meer. Ik wil de eenzaamheid, druk en stress onder alle Arnhemmers niet koppelen aan het gedoe op Geitenkamp. Dat zou te veel eer zijn voor deze onruststokers. Liever kijk ik naar wat de mogelijkheden zijn om de laatste weken van het jaar goed door te komen.”

U wilt wel iets van vermaak voor al die mensen die afzien?

“We kijken wat er mogelijk is. Dan heb ik het niet over evenementen of feesten maar kleine activiteiten die de feestdagen iets menselijker maken. Het gaat niet alleen om vertier voor jongeren die anders hun frustratie botvieren. Denk ook aan ouderen die in deze donkere dagen alleen thuis zitten. We zijn gewend om elkaar in december op te zoeken, maar dat ligt nu niet voor de hand.”

Wat voor activiteiten bedoelt u?

“Ik kan niet zomaar voorbeelden noemen nu er door het virus nog niet zoveel kan. We weten niet welke coronamaatregelen in de vakantie gelden. De eenvoudigste en helderste boodschap is om te zeggen: er kan niks. Maar volgens mij moeten we proberen om contact met elkaar te houden. Ik roep de inwoners van Arnhem op om creatief te zijn: laten we samen bedenken wat er mogelijk is. Van pakketjes rondbrengen tot samenzijn. En kijk goed om je heen naar de mensen die niemand hebben.

“En nogmaals: vuurwerk kan nu gewoon niet. We moeten de zorg dit jaar ontzien en een vuurwerkverbod helpt ons daarbij.”

