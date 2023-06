Burgemeester Halsema dreigt met sluiting van studentensociëteit

De misstanden

Binnen het Amsterdamse studentencorps ASC/AVSV heerste jarenlang een cultuur van geweld. Dat bleek in april uit onderzoek dat het verenigingsbestuur zelf liet doen door een advocatenkantoor, en waarover Trouw schreef. Mannelijke aspirantleden werden tijdens en rond hun ontgroening structureel mishandeld door oudere dispuutsgenoten. In enkele mannenhuizen was het zelfs gebruikelijk om een datum te prikken waarop de nieuwelingen in elkaar werden geslagen. Daarnaast werden nieuwkomers regelmatig in gevaarlijke of onhygiënische situaties gebracht.

De aanpak

De vereniging probeert die geweldscultuur al langer te doorbreken, op papier althans. “Dit jaar hebben we de omslag ingezet”, zo zei toenmalig voorzitter Heleen Vos al in de zomer van 2022 tegen deze krant. “We zijn een gesloten vereniging die heel weinig meebeweegt met de samenleving. Dat moet worden doorbroken.”

Maar de inkt was nog niet droog of het ging weer mis. Diezelfde zomer werden vrouwen tijdens een lustrumfeest uitgemaakt voor ‘hoeren’ en ‘sperma-emmers’, onder meer door een prominent bestuurslid. Het leidde tot veel verontwaardiging, ook binnen het corps. Van de beloofde cultuuromslag was weinig te merken.

De kritiek

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema vindt dat het corps te weinig doet om het tij te keren, zo zei ze vrijdag tegen Het Parool. Ze bracht deze week een bezoek aan de sociëteit om tot snelheid te manen. Komt er geen vaart in de cultuuromslag, dan zal ze desnoods ‘de sociëteit voor langere tijd sluiten’.

Opvallend genoeg lijkt het interne onderzoek daarbij vooral kwaad bloed te hebben gezet. Het studentencorps liet in april weliswaar de eigen verenigingscultuur doorlichten, maar hield de uitkomsten vervolgens grotendeels binnenskamers. Niet alleen de pers kreeg enkel een mondelinge toelichting, ook Halsema mag het volledige rapport slechts inzien als ze een geheimhoudingsverklaring tekent. Dat weigert ze. Het zou immers betekenen dat ze geen actie kan ondernemen naar aanleiding van de strafbare feiten die in het rapport worden genoemd.

De toekomst

Het dreigement van Halsema komt op een ongelukkig moment voor ASC/AVSV: over anderhalve week wordt de inschrijving van nieuwe leden geopend, en in augustus begint de introductie. En dat is niet de enige zorg. Zo ontvangt het corpsbestuur al twee jaar geen beurzen meer van de Amsterdamse onderwijsinstellingen, en daar komt voorlopig ook geen verandering in.

Gaan deze dreigementen wél zorgen voor een veilige vereniging? Dat is nog maar de vraag. Het overgrote deel van het geweld vond namelijk niet plaats in de sociëteit of bij het bestuur, maar in de min of meer onafhankelijke dispuutshuizen. Die blijven grotendeels buiten schot.

