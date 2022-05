Burgemeester Halsema ‘bedolven onder bedreigingen’ vanwege potentiële huldiging Ajax

Halsema plaatste maandagavond op haar Instagram-pagina een bericht waarin ze zegt dat ze zelden reageert op persoonlijke bedreigingen. Nu roept ze mensen ‘dringend’ op: ‘Hou je in. Hou het beschaafd en vriendelijk, beschadig onze stad en vooral onze club niet.’

De burgemeester schrijft dat ze ook voor het ‘groots’ vieren van sportieve successen is en de gemeente net als in 2019 Ajax wilde huldigen op het Museumplein. Maar als Ajax woensdagavond thuis tegen SC Heerenveen kampioen wordt, is de huldiging in het stadion ten overstaan van enkel de Ajacieden met een kaartje voor de wedstrijd.

Tekort aan beveiligers

Een huldiging op het Museumplein zou nu niet kunnen vanwege een tekort aan beveiligingspersoneel. De gemeente Amsterdam liet weten dat het sinds maart bij twaalf beveiligingsbedrijven heeft gevraagd om hulp, maar het aantal gewenste beveiligers bleef uit. Voor een evenement als een huldiging geldt in Amsterdam de eis van 1 beveiliger op elke 250 bezoekers. Een huldiging van Ajax trekt richting de 100.000 bezoekers, wat zou neerkomen op 400 beveiligers.

Ook alternatieven zoals het werken met mensen uit de horeca- of winkelbeveiliging of opleiders bleken niet haalbaar, waarop is besloten dat het Museumplein geen optie is voor een huldiging.

Drukte op het Museumplein in 2011, toen de huldiging uit de hand liep. Beeld EPA

Geen feestje

Huldigingen van Ajax eindigen niet altijd in een feestje. Toen Ajax in 2011 na zes ‘droge’ jaren zonder kampioenschap de zo begeerde dertigste titel binnenhaalde, liep de huldiging op het Museumplein zo uit de hand dat de veiligheid van bezoekers en hulpverleners in het geding kwam. Zo’n 160 mensen raakten gewond. Dat lag ook aan verkeerde inschattingen van de gemeente en de veiligheidsdiensten, die rekening hielden met veel te weinig dolblije supporters, zo bleek later uit onderzoek.

In 2019 keerde de huldiging van Ajax terug op het Museumplein nadat de club haar titels een tijdje op het Arenapark bij het stadion moest vieren. Dit tegen de zin in van supporters, die vinden dat een huldiging van de club thuishoort in de binnenstad.

“Wij als Supportersvereniging Ajax balen enorm van het feit dat de gemeente Amsterdam niet in staat is om een huldiging aan alle Ajacieden aan te bieden op het Museumplein,” reageert Fabian Nagtzaam, directeur-bestuurder van SV Ajax.

“Ajax hoort te worden gehuldigd in het centrum van Amsterdam. Als hoofdstad moet je dit normaliter mogelijk te maken,” vervolgt Nagtzaam. “Voor nu hebben wij begrip voor het personeelstekort, omdat je dit ook in andere sectoren ziet. Laten we hopen dat dit eens, maar nooit meer is.”

Lees ook:

Nederland staat lager dan ooit op de wereldranglijst voor persvrijheid

Nederland staat lager dan ooit op de internationale persvrijheidindex. Volgens Reporters Sans Frontières zijn journalisten hier steeds onveiliger.