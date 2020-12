Burgemeester Apeldoorn vraagt coronahulp bij privéklinieken

Wij willen graag helpen, maar in de gespecialiseerde medische klinieken werken relatief weinig verpleegkundigen. Dat is het antwoord op het speciale verzoek vanuit Apeldoorn van Bergman Clinics, met vijftig klinieken in Nederland de grootste speler. Hulp zal dus vooral van elders moeten komen.

In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland blijft de coronanood hoog met bovengemiddelde besmettingscijfers en schrijnende personeelstekorten. Burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn, tevens voorzitter van de veiligheidsregio, probeerde het daarom gisteren met een bijzondere oproep. Hij vroeg niet alleen het leger om hulp maar zelfs werknemers in zogeheten focusklinieken, die op grote schaal staar-, heup- en knieoperaties verzorgen. “Leg jullie werk neer, het is echt heel ernstig”, zei hij.

De cijfers in de veiligheidsregio zijn bovengemiddeld en in alle 22 gemeenten is de situatie volgens de GGD aldaar ‘zeer ernstig’. Burgemeester Heerts breidde daarom de hulpkreet gisteren uit naar medewerkers van privéklinieken. Namens Bergman Clinics reageert woordvoerder Christiaan Boer op het verzoek.

Al in de eerste coronagolf hebben tientallen werknemers geholpen, meldt hij. “Bovendien leverden wij toen duizenden mondkapjes en diverse beademingsmachines. Bergman Clinics is met vijftig klinieken de grootste van Nederland. Het overlegt via de brancheorganisatie ZKN in regionaal coronaoverleg over de manier waarop afschalen zinvol is. “Want de focusklinieken verlenen een belangrijk deel van de zorg in Nederland. Een kwart van alles oogoperaties, met name staar. Maar ook vijftien procent van de orthopedische ingrepen zoals heup- en knieoperaties.”

Bovendien werken hier een relatief beperkt aantal verpleegkundigen, zo’n 500 à 600 tegen 70.000 in ziekenhuizen, zegt Boer. “Als wij afschalen verlies je dus relatief veel zorg, terwijl het heel weinig geschikt personeel vrijmaakt.”

Het personeel is wel gevraagd wie tijdelijk elders wil werken in de urgente Covidzorg. Behalve verpleegkundigen zouden focusklinieken ook anesthesisten kunnen leveren. Boer: “De bereidheid om mee te helpen is er zeker”.

De problemen in Noord- en Oost-Gelderland zijn zo groot dat vandaag defensie voor drie weken aantreedt in zorghotel Apeldoorn, dat slechts half bezet is door personeelsgebrek maar moet opschalen. In het voorjaar begon de regio met drie extra zorghotels. Dat in Ermelo is vanwege personeelstekort niet eens open geweest. Het zorghotel in de Achterhoek heeft horecamedewerkers achter de balie. Studenten en docenten van het Graafschap college houden er een afdeling op de been.

