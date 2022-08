Burenzorg is het motto van Tubbergen, maar bij een azc trekken ze de grens

De Twentse gemeente Tubbergen reageert verbolgen op de aankondiging van een verplicht asielzoekerscentrum in een oud hotel. Staatssecretaris Erik van der Burg passeerde de gemeente en liet het Coa Landhotel ’t Elshuys kopen. Burgemeester Wilmien Haverkamp was niet te spreken over de actie: “Zo ga je niet met mensen om.”

Bij het hotel verzamelden zich de afgelopen dagen boze dorpsbewoners. En hoewel bewindsvoerders volhouden dat Tubbergen welwillend tegenover de opvang van asielzoekers staat (maar niet met een verplichte azc), hangt aan het hotel een protestbord met de tekst ‘Wat doe je ons mooie dorpje aan?’ En: ‘Houd Albergen schoon!’

De woede richt zich op meer dan de actie van de staatssecretaris, vreemdelingen is men in het dorp ‘niet gewend’. Dat zegt Thijs Oude Steenhof, voorzitter van de plaatselijke carnavalsvereniging, en tot voor kort gemeenteraadslid in Tubbergen. “De mensen hier weten niet wat te verwachten van de asielzoekers. Onbekend maakt onbemind.” Ook horen dorpsbewoners verhalen van overlast rond een asielzoekerscentrum in het nabijgelegen Harderberg. Oude Steenhof weet te melden dat er bij een azc in Almelo veel minder problemen zijn. “Men focust zich toch meer op de negatieve voorbeelden.”

Tubbergen

In de samengestelde gemeente Tubbergen kennen de ruim 21.000 inwoners elkaar goed. ‘Noaberschap’ (burenzorg) is de zinspreuk van de gemeente. “Als iemand hier een nieuwe auto heeft, weet de rest dat gelijk”, zegt Alexander Plegt, lokale politicus en geboren en getogen in de omgeving.

“We doen het hier een beetje op onze eigen manier”, zegt Plegt over zijn woonplaats Tubbergen. Politiek gezien bijvoorbeeld: de vorige raadsperiode werd in Tubbergen volgemaakt zonder coalitieakkoord. Via het platform ‘Mijn Dorp 2030’ konden burgers meebeslissen over de agendapunten van de gemeenteraad. Dorpsbewoners maakte gretig van de mogelijkheid gebruik.

Het kenmerkt volgens Plegt de mentaliteit in de verschillende dorpen binnen de gemeente Tubbergen. In totaal zijn er dertien dorpen, waarvan Geesteren, Albergen en Tubbergen de grootste zijn. In de gemeenteraad is het CDA met zes zetels de grootste partij, gevolgd door de VVD (5 zetels). Keerpunt 22 (tegen windturbines, want het klimaat kan niet of nauwelijks beïnvloed worden) heeft 4 zetels.

Over het algemeen heeft Tubbergen een relatief rechts bestuur. De afgelopen jaren ging de gemeente niet akkoord met plannen van de provincie voor windturbines bij het dorp, ook toen leefde volgens Thijs Oude Steenhof het gevoel dat “er iets bepaald werd voor en niet met onze gemeente”.

Boerenopstand

Door het opkopen van Landhotel ’t Elshuys is de lokale politiek dinsdagavond landelijk nieuws geworden. En dat is niet voor het eerst in het dorp. In 1971 brak er een grote boerenopstand met rellen uit. Boeren waren boos over de uitkomst van stemming over ruilverkaveling, waaraan slechts een fractie van de boeren had deelgenomen. Bij de rellen die volgden werd het huis van de burgemeester in brand gestoken, een politieman werd met een mes in zijn rug gestoken.

De herinnering aan die tijd is bij velen nog levendig. Veel boeren van toen wonen nog altijd in Tubbergen. Afgelopen november verscheen er een toneelstuk over de boerenopstand met de titel Tot Tubbig en niet verder, wat zoveel betekent als ‘tot hier en niet verder’, omdat boeren opkwamen voor hun recht. Historicus Martin Paus is voorzitter van de stichting heemkunde Tubbergen en ziet dan ook een parallel tussen de boerenopstand en het verplichte azc.

“Hoe ver reikt de macht van het gezag, daar gaat het ook nu weer over”, zegt Paus. Overigens is hij van mening dat de zinspreuk van de gemeente (Noaberschap) ook een oplossing zou zijn voor de asielcrisis. “De landen in de regio zouden vluchtelingen moeten opvangen, dat getuigt van goede burenzorg.”

Samen redden

Ook Alexander Plegt denkt dat het sentiment van de boerenopstand nog aanwezig is in Tubbergen. “We zijn op onszelf aangewezen en moeten het samen redden.” Bij het besluit over het azc mist ook hij begrip vanuit ‘Den Haag’. “Zij bepalen nu voor ons, ik heb sterk de indruk dat ze niet eens weten waar Tubbergen ligt”, zegt Plegt.

Hij snapt dat inwoners van het dorp niet uitkijken naar de komst van driehonderd asielzoekers. “We hebben helemaal geen hekel aan andere mensen, we zijn het alleen niet gewend. Toch een beetje de angst voor het onbekende, denk ik.”

